CoD zieht den Kürzeren: Neuer VR-Shooter ballert sich an die Steam-Spitze

BONELAB – Launch-Trailer

Die Steam-Bestseller sorgen für eine weitere Überraschung. Obwohl der Großteil der PC-Spieler VR weiterhin die kalte Schulter zeigt, hat es nun ein Virtual-Reality-Shooter namens Bonelab geschafft, sich auf die vorderen Plätze zu kämpfen. Gameplay gibt es im oben eingebundenen Trailer zu sehen.

Bonelab: VR-Shooter erobert Steam

Der große Hype um Call of Duty: Modern Warfare 2 scheint noch nicht losgebrochen zu sein. Zumindest auf Steam kann Activisions nächster Shooter-Hit aktuell gerade einmal den 13. Platz in der Bestseller-Liste beanspruchen – aber der Startschuss fällt ja auch erst in rund einem Monat.

Deutlich weiter vorne, nämlich auf Platz 5, steht ein anderer Shooter namens Bonelab. Das ist tatsächlich eine Überraschung, denn das neue Machwerk des Studios Stress Level Zero ist eine reine VR-Erfahrung. Und obwohl mit der Oculus Rift & Quest, der Valve Index und der PlayStation VR inzwischen ausgereifte Hardware ihren Weg auf dem Markt gefunden hat, sind VR-Spiele weiterhin eine recht kleine Nische.

Umso erfreulicher dürfte es für VR-Besitzer sein, dass es Bonelab in die Steam-Bestseller geschafft hat. Das Spiel ist der Nachfolger von Boneworks, welches bereits 2019 für Begeisterung in der VR-Community sorgte.

Bonelab bietet euch eine recht große Sandbox, in der ihr euch nach Lust und Laune austoben könnt. Wer will, kann mit einem Go-Kart riesige Bowling-Pins umfahren, Skeletten mit einem gezielten Faustschlag den Schädel vom Torso hauen oder bewaffnet mit einem Maschinengewehr etliche Gegner über den Haufen ballern. Dabei legt das Spiel besonders großen Wert auf eine möglichst authentische Darstellung von Physik.

Entsprechende Szenen gibt es im oben eingebundenen Trailer zu sehen.

Was sagen die Steam-Spieler zu Bonelab?

Bereits kurz nach dem Start haben über 2.000 Spieler eine Wertung auf Steam zu Bonelab abgegeben. Immerhin 77 Prozent empfehlen das VR-Abenteuer weiter. Für die Entwickler dürfte das trotzdem ein bittere Pille sein. Beim Vorgänger waren es immerhin noch 92 Prozent (Quelle: Steam).

Aktuell scheint es noch ein paar Kinderkrankheiten bei Bonelab zu geben. So berichten die Spieler von einer nicht ganz korrekten Kollisionsabfrage und einigen technischen Problemen. Besonders Besitzer einer Valve Index haben noch mit Fehlern mit ihren Controllern zu kämpfen. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Entwickler diese alsbald angehen wird.

Bonelab ist am 29. September 2022 auf Steam erschienen und kostet 39,99 Euro. Zum Spielen wird ein VR-Headset benötigt. Auf der Produktseite werden explizit die Oculus Rift oder Valve Index genannt.