Starke ältere Spiele bekommen endlich zusätzliche Releases auf neuen Plattformen, Rennsportfreunde ziehen sich schon mal warm an und der zweite Teil eines erfolgreichen Hero Shooters steht nach langer Wartezeit auch in den Startlöchern! Das sind die Releases der Kalenderwoche 40.

Overwatch 2: Einer der größten Releases in den nächsten Tagen. (Bild: Blizzard Entertainment)

Releases im Oktober werfen große Schatten voraus

Schluss mit Sommerloch, aber endgültig! Draußen wird es früher dunkel, drinnen gehen dafür die Monitore früher an! Der Herbst ist traditionellerweise eine wichtige Zeit in der Spielebranche. Schließlich geht es langsam aufs Weihnachtsgeschäft zu und da will niemand außen vor bleiben.

Wir fassen für euch jede Woche kurz und bündig die wichtigsten Releases für alle Plattformen im Video zusammen. Hier erfahrt ihr auch, für welche Konsolen, Smartphones und PC das jeweilige Spiel erscheint und ab welchem Tag es zum Kauf zur Verfügung steht. Viel Spaß!

Na, ist für euch was dabei? Falls nicht, wartet mal auf die kommenden Wochen im Herbst. Da wollen die großen Publisher alle Register ziehen und euch mit den richtig dicken Produktionen vor die Bildschirme locken. Bleibt dran, wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!