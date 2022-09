Warum kaufen alle PS4- und PC-Spieler dieses Gaming-Headset bei Amazon?

Warum ist dieses Gaming-Headset ein Amazon-Bestseller? (Bild: spieletipps)

PS4- und PC-Spieler scheinen sich bei der Wahl ihres Gaming-Headsets einig zu sein – zumindest legt das ein Blick in die Amazon-Bestseller-Listen nahe. Dort steht in beiden Kategorien die gleiche Hardware auf dem ersten Platz. Doch warum setzen so viele Amazon-Kunden auf dieses Gaming-Headset?

SteelSeries Arctis 1 Wireless ist ein Amazon-Bestseller

Ein gescheites Headset ist für viele Spieler ein absolutes Must-have – vor allem, wenn man kompetitiv im Multiplayer mit anderen Teamkollegen spielt. Komfort, Sound- und Mikrofonqualität – das sind die wahrscheinlich drei wichtigsten Eigenschaften eines Gaming-Headsets.

Doch welches Modell ist bei den Spielern aktuell besonders beliebt? Bei den PS4- und PC-Spielern ist es tatsächlich ein und dieselbe Hardware: das SteelSeries Arctis 1 Wireless.

Knapp 90 Euro kostet das drahtlose nutzbare Headset bei Amazon, das in den beiden Besteller-Listen den ersten Platz für sich beanspruchen kann (Quelle: Amazon).

Technische Daten des SteelSeries Arctis 1 Wireless im Überblick:

Impedanz: 32 Ohm Frequenzbereich Mikrofon: 100 - 6.500 Hz Verbindungsart: kabelgebunden (3,5-mm-Klinke) / kabellos (WLAN via USB-C-Dongle) Akkulaufzeit: etwa 14 Stunden Größe der Treiber: 40 mm Reichweite: etwa 9 Meter

Warum ist das Gaming-Headset bei Amazon so beliebt?

Über 37.000 Amazon-Kunden haben inzwischen eine Bewertung für das SteelSeries-Headset abgegeben – insgesamt vergeben die Käufer im Schnitt 4,4 von 5 möglichen Sternen.

Vor allem der Tragekomfort, die hohe Reichweite der WLAN-Verbindung und die lange Akkulaufzeit werden bei vielen der Rezensionen positiv hervorgehoben. Die gleichen Qualitäten werden übrigens auch im ausführlichen Test der Kollegen von GIGA erwähnt:

Zudem lässt sich das SteelSeries Arctis 1 Wireless dank des USB-C-Dongles sehr flexibel einsetzen und in Windeseile mit dem PC, Smartphone oder der Konsole verbinden. Dafür lassen jedoch der Klang und die Mikrofonqualität etwas zu wünschen übrig.

Insgesamt ist das SteelSeries Arctis 1 Wireless jedoch ein solider Allrounder, dessen Spitzenplatzierung wir in den Bestseller-Listen von Amazon durchaus nachvollziehen können.