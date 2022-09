Disney Dreamlight Valley: Darum lohnt es sich für euch, den Sternenpfad zu erklimmen

Ihr wollt den Durchblick im Sternenpfad von Disney Dreamlight Valley? Wir erkären ihn euch. (Bildquelle: Gameloft)

In Disney Dreamlight Valley warten viele Aufgaben auf euch, die erledigt werden wollen. Ein besonderes und wechselndes Event ist der Sternenpfad. Wo ihr ihn findet, wie genau er funktioniert und warum es sich lohnt, ihn freizuschalten, erklären wir euch jetzt ausführlich.

Disney Dreamlight Valley: Was ist der Sternenpfad?

Fangen wir ganz von vorne an: Der Sternenpfad in Disney Dreamlight Valley ist vergleichbar mit dem Battle Pass von anderen Spielen wie Fortnite, Fall Guys und Co.

Wo findet ihr den Sternenpfad?

Wenn ihr euer Menü öffnet befindet sich der Sternenpfad** unter dem Reiter „Event“**. Der Sternenpfad hat immer ein bestimmtes Thema – aktuell ist es das Pixar-Fest. Das heißt, alle Gegenstände im Pfad drehen sich um eure liebsten Pixar-Helden. Es ist gut möglich, dass ihr diese exklusiven Belohnungen nicht noch einmal im späteren Verlauf des Spiels erhalten könnt.

Denn der Sternenpfad hat wie andere Battle Pässe auch eine bestimmte Laufzeit. Der erste läuft seit Veröffentlichung am 6. September und endet Mitte Oktober. Das Thema des nächsten Sternenpfades hat Gameloft noch nicht verraten, aber die nächsten schon bekannten Charaktere könnten einen Hinweis darauf geben:

Wofür ist der Sternenpfad?

Darin könnt ihr mithilfe der Eventwährung verschiedene Belohnungen freischalten. Von Motiven für eure Kleidung, über Möbelstücke bis hin zu ganzen Outfits ist alles dabei.

Wie kriegt ihr die Eventwährung?

Um die Währung zu verdienen, könnt ihr die Eventaufgaben absolvieren. Das können ganz unterschiedliche Aktivitäten sein. Sowas wie verkauft 30 Gerichte, beginnt 20 Diskussionen und mehr.

Der Premium-Sternenpfad

Einige Items im Sternenpfad verstecken sich hinter einer Premium-Schranke. Das heißt, ihr kommt nur an diese, wenn ihr die Premium-Version des Sternenpfads freischaltet.

Mit dem Premium-Pfad erhaltet ihr außerdem weitere Eventaufgaben, die euch zusätzliche Eventwährung einbringt.

Normalerweise stehen euch drei Eventaufgaben gleichzeitig in Disney Dreamlight Valley zur Verfügung. Die untere Reihe könnt ihr nur mit dem Premium-Sternenpfad absolvieren. (Bildquelle: Gameloft)

Wie könnt ihr die Premium-Version freischalten?

Wenn ihr nicht gerade die Luxus- oder Ultimative-Edition von Disney Dreamlight Valley besitzt und somit schon die Spielwährung Mondstein erhalten habt, müsst ihr euch diese erst mühsam verdienen. Denn das Freischalten des Premium-Pfades kostet mindestens 2.500 Mondstein.

Warum lohnt sich der Sternenpfad und was solltet ihr kaufen?

Der Sternenpfad besteht aus sechs Stufen, die unterschiedliche Items bereithalten. Ihr müsst immer mindestens drei Gegenstände kaufen, um auf die nächste Stufe zu gelangen. Wenn ihr euer Haus und euren Charakter gerne mit exklusiven Gegenständen aufpeppen wollt, ist der Sternenpfad genau das Richtige für euch.

Im Pfad verstecken sich allerdings auch Mondsteine. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Mondstein zu kaufen, solltet ihr eure Eventwährung unbedingt dafür einsetzen.

Das hat zwei Gründe: Zum einen wegen des zuvor erwähnten Premiumpfades, der euch mehr Items und neue Aufgaben bietet. Zum anderen könnt ihr mit Mondstein auch wieder Eventwährung kaufen, um im Sternenpfad schneller voranzukommen.

Unter „Währungen kaufen“ könnt ihr diese mit Mondstein erwerben. Beim ersten Kauf gibt es bei 100 Token sogar einen Rabatt. (Bildquelle: Gameloft)

Tipp: Ihr braucht mehr Mondstein? Einmal am Tag spawnt in einem zufälligen Biom der Map eine Kiste mit 10 Mondstein.

Was sind die coolsten Items im Sternenpfad?

Wir haben den Battle Pass von Disney Dreamlight Valley einmal genau unter die Lupe genommen und zeigen euch die coolsten und besten Gegenstände jeder Stufe des aktuellen Pixar-Fests.

Stufe 1:

100 Mondstein

Unglaubliches Eichhörnchen

Stufe 2:

200 Mondstein

„Die Unglaublichen“-Anzug mit kurzen Stiefeln

„Space Ranger“-Anzug-Schaukasten

Stufe 3:

400 Mondstein

„Das Abenteur ist da draußen!“-Ballonkorb

Stufe 4:

500 Mondstein

Elastic-Bike

„Die Unglaublichen“-Anzug mit hohen Stiefeln

Stufe 5:

800 Mondstein

„McQueen“-Rennbett

„Lightning McQueen“-Rennjacke

Stufe 6:

Hier könnt ihr immer wieder 10 Eventwährung investieren, um 175 Mondstein zu erhalten

