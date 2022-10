Nächster Steam-Sale: Valve verrät, wann ihr wieder sparen könnt

Steam: Valve verrät, wann die nächsten Sales stattfinden. (Bildquelle: Valve / Deagreez, Getty Images / momnoi, Getty Images)

Die großen saisonalen Sales sind auf Steam immer wieder echte Highlights, denn Spielern stehen dann hunderte Games zu stark reduzierten Preisen zur Auswahl. Valve hat nun verraten, wann ihr euch das nächste Mal über eine solche Rabatt-Aktion freuen könnt – diesen Termin solltet ihr euch schon einmal vormerken.

Valve hat die nächsten Termine für die drei kommenden Steam-Sales bekannt gegeben. Das Unternehmen hat angekündigt, wann die Herbst-, Winter- und Frühlings-Aktionen starten werden. Letztere wird den bisherigen Lunar New Year Sale ersetzen.

Steam-Sale: Das sind die nächsten Termine

Als Nächstes könnt ihr euch bei Steam auf den Herbst-Sale freuen – dieser wird vom 22. bis zum 29. November stattfinden und somit praktischerweise den Black Friday mit einschließen.

Der Winter-Sale wird im Steam-Shop vom 22. Dezember bis zum 5. Januar stattfinden. Rund um Weihnachten und Neujahr solltet ihr also keine Schwierigkeiten haben, starke Gaming-Deals ausfindig zu machen.

Im Anschluss daran wird es bis zum 16. März dauern, bis der Frühlings-Sale beginnt. Die Schnäppchen-Aktion ersetzt den bisherigen Luna New Year Sale und läuft bis zum 23. März.

(Quelle: Steam)

Steam: Angebote auch abseits von Sale-Aktionen

Natürlich lohnt es sich, auch abseits von großen Sale-Events einen Blick auf Steams Bestseller zu haben, schließlich landen auch zwischendurch immer wieder einzelne Deals auf der Plattform, die sich lohnen.

Aktuell könnt ihr zum Beispiel Need for Speed: Heat für 3,50 Euro statt 69,99 Euro schnappen – das Rennspiel ist somit um 95 Prozent reduziert. Wenn ihr stattdessen lieber an einem komplexen Strategie-Hit interessiert seid, könnt ihr euch stattdessen aber auch Hearts of Iron 4 schnappen. Die Zweiter-Weltkriegssimulation ist um 75 Prozent reduziert und kostet derzeit nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro.

Manche Spiele auf Steam sind ganz schön gewöhnungsbedürftig: In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 11 Games, die so schlecht sind, dass sie schon wieder Spaß machen: