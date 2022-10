Neuer Strategie-Hit zieht Steam-Spieler in seinen Bann

Terra Invicta: Trailer

Eine Mischung aus XCOM und Crusader Kings – so lässt sich der neue Steam-Topseller Terra Invicta wahrscheinlich am besten beschreiben. Denn im Strategie-Hit müsst ihr die Erde vor einer außerirdsichen Bedrohung retten. Wie ihr das jedoch anstellt, ist komplett euch überlassen. Die Möglichkeiten wirken endlos. Ein Geheimtipp für alle Strategiefans also?

Neuer Steam-Topseller: XCOM verschmilzt mit Crusader Kings?

Während das Steam Deck wie immer fröhlich auf dem Thron residiert und die Fußball-Fans FIFA 23 auf das Treppchen befördern, schleicht sich ein Newcomer in die Steam-Topseller. (Quelle Steam).

Terra Invicta ist am 26. September erschienen und kann schon jetzt erste Erfolge auf Steam erzielen. Das Sci-Fi-Strategiespiel schließt eine spannende Lücke zwischen unserer modernen Welt und interstellaren Imperien.

Denn eine außerirdische Invasion stellt die Menschheit vor ungeahnte Herausforderungen. In Terra Invicta schließt ihr euch einer von sieben Fraktionen an, die alle einer bestimmten Ideologie folgen. Auf der Erde müsst ihr als Leiter eurer Organisation verschiedene Agentenmissionen im Verborgenen ausführen.

Aber auch der Weltraum wartet auf euch. Führt die ersten Schritte der Menschheit zur Kolonialisierung des Sonnensystems aus. Baut Raumstationen, gewinnt Ressourcen und erkundet die über 300 Asteroiden, Monde und Planeten im Spiel. Das Sonnensystem in Terra Invicta ist dynamisch und liefert euch somit eine sich ständig wandelnde strategische Karte.

Und auch taktische Kämpfe kommen im interstellaren Raum nicht zu kurz – führt eure Flotte zum Sieg über die feindliche Bedrohung.

Terra Invicta auf Steam

Was sagen die Spieler zu Terra Invicta?

Aktuell hat die Globalstrategie noch eine überschaubare Anzahl an Rezensionen, dafür bewerten solide 83 Prozent das Spiel als positiv.

Die Spieler scheinen sich in typische „Entweder man liebt es oder hasst es“-Lager aufzuspalten. Einige vergleichen es mit den alten XCOM-Spielen und auch Crusader Kings 3 wird des Öfteren als Referenz genannt.

Die meisten loben die Entwickler für die originelle Grundidee, haben aber ihre Probleme mit der spielerischen Umsetzung. Besonders die Übersicht und Steuerung machen einigen Spielern zu schaffen. Ob das noch an der Early-Access-Version liegt, bleibt abzuwarten.

Auch das Tutorial hilft nicht ausreichend, um in die komplexe Spielwelt einzutauchen, einige mutmaßen daher sogar, dass nur Experten dieses Genres etwas mit Terra Invicta etwas anfangen können.

Wenn ihr gewillt seid, euch gründlich in das Spiel einzuarbeiten und auch eine langsame Geschwindigkeit nicht für Abschreckung bei euch sorgt, könnte Terra Invicta genau das Richtige für euch sein.

