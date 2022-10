Game-Pass-Kracher: Gefeiertes Survival-Spiel landet im Abo

Valheim ist ab sofort über den Game Pass spielbar – Xbox-Spieler müssen sich jedoch noch in Geduld üben. (Bild: Coffee Stain Publishing)

Für Game-Pass-Abonnenten gibt es einen Grund zur Freude: Das gefeierte Survival-Spiel Valheim ist ab sofort Teil des Abos. Bislang jedoch nur auf dem PC. Konsolenspieler müssen sich noch etwas in Geduld üben – Anfang nächsten Jahres soll es dann auch für sie soweit sein.

Steam-Liebling wandert in den PC Game Pass

Mit seinem Steam-Start hat Valheim die Valve-Plattform dominiert und für mehrere Wochen den ersten Platz der Charts besetzt.

Jetzt könnt ihr das Wikinger-Abenteuer auch im Game Pass genießen. Es ist nämlich ab sofort im Gaming-Abonnement enthalten (Quelle: Xbox).

Ihr kenn Valheim noch gar nicht? Macht euch am besten mit diesem Trailer einen ersten Eindruck:

Valheim – offizieller Ankündigungstrailer für Xbox

Auf welchen Plattformen könnt ihr Valheim zocken?

Das Survival-Game wird nur PC-Spielern des Abonnements zugänglich sein. Spieler der Xbox One oder auch Xbox Series X|S schauen leider in die Röhre. Und auch eine Cloud-Version ist nicht am Start. Ein Support für die Xbox-Konsolen soll erst Anfang 2023 stattfinden. Dann wird Crossplay auch ein Zusammenspielen möglich machen (Quelle: Xbox).

Um was geht es in Valheim?

Es ist ein klassisches Survival-Game, welches in einer prozedural generierten, offenen Welt spielt. Erkundet die weitreichenden Lande, craftet Gegenstände und baut Häuser. Angehaucht von nordischer Mythologie müsst ihr euch verschiedenen Feinden stellen und auch anspruchsvolle Boss-Kämpfe sind mit am Start. Dafür habt ihr am besten eure Freunde am Start – ihr könnt in Gruppen von bis zu zehn Spielern losziehen.

Ihr seid auf den Geschmack gekommen, besitzt aber keinen Xbox Game Pass? Dann schaut euch die einmonatige Mitgliedschaft des Game Pass Ultimate bei Amazon an:

Xbox Game Pass Ultimate | 1 Monate Mitgliedschaft | Xbox/Win 10 PC - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2022 07:00 Uhr

Wie beliebt ist Valheim heute?

Auf Steam hat das Wikinger-Survival-Spiel die PC-Gamer im Sturm erobert und wird nach wie vor mit einer sehr positiven Wertung belohnt. Und die Server sind auch gefüllt – im Durchschnitt tummeln sich etwa 12.000 Spieler in der Early-Access-Version des Spiels (Quelle: Steamcharts).

Gibt es auch Kritik?

Zum aktuellen Zeitpunkt bemängeln die meisten Langzeit-Spieler den Nachschub an Content-Updates. Die Entwicklung der Early-Access-Phase könnte den meisten also gerne schneller vonstattengehen.

Wenn ihr als Neueinsteiger in Valheim eintauchen solltet, wird euch dieses Problem aber womöglich kaum stören, da die Welt schon jetzt einen großen Spielumfang bietet.

Wenn ihr jetzt loslegen wollt und Starthilfe braucht, haben wir dieses Einsteiger-Video für euch parat: