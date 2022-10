Gratis-Spiele bei PS Plus: Jetzt könnt ihr euch die Oktober-Games schnappen

Die neuen PS-Plus-Spiele sind online! (Bild: Warner Bros. Entertainment / Sony Interactive Entertainment)

Es ist mal wieder soweit: Die neuen PS-Plus-Spiele sind online. Dieses Mal stellt Sony allen Abonnenten seines Abo-Services gleich drei Spiele auf einen Schlag kostenlos zur Verfügung – und keines davon ist exklusiv PS5-Spielern vorbehalten.

Gratis-Spiele bei PS Plus im Oktober: Neue Games jetzt verfügbar

Auf Sony ist Verlass. Kurz vorm Monatsende hat die PlayStation-Schmiede wieder bekannt gegeben, welche 3 Gratis-Spiele es für PS-Plus-Abonnenten des Essential-Tiers gibt. Gute Nachricht für alle PS4-Spieler: Ihr müsst dieses Mal nicht auf eines der Spiele verzichten. Diese Games könnt ihr euch ab sofort kostenlos herunterladen:

Street Fighter im DC-Universum – das ist Injustice 2! Das Beat’em Up aus dem Hause Warner Bros. lässt euch mit Catwoman Superman verkloppen oder mit Aquaman Banes Fresse polieren. Insgesamt 28 Charaktere stehen euch ohne die DLCs zur Verfügung, die Kämpfe finden genre-typisch in klassischer 2,5D-Manier statt.

Wer Tekken, Street Fighter und Mortal Kombat etwas abgewinnen kann, wird auch mit Injustice 2 Spaß haben – da sind wir uns sicher (spieletipps-Testwertung: 85 Punkte).

Injustice 2 - Dein Kampf, Deine Entscheidungen

Vorsicht, heiß! Mit Superhot gibt es einen echten Geheimtipp für alle Shooter-Fans. In kurzen und minimalistischen Leveln ist es eure Aufgabe, die anstürmenden Gegner über den Haufen zu ballern und zu schlagen. Der Clou an der Sache: Die Spielgeschwindigkeit wird von eurer Bewegungsgeschwindigkeit beeinflusst. Wer stehen bleibt oder sich nur langsam bewegt, kann in Zeitlupe Neo aus Matrix stolz machen und sogar Kugeln aus einem Maschinengewehr ausweichen und zeitgleich einen Kopftreffer nach dem anderen verteilen.

Superhot fängt recht simpel an, zieht den Schwierigkeitsgrad in den späteren Leveln jedoch ordentlich an. Dann mutieren die Level beinahe zu kleinen Puzzles – Reflexe und ein gutes Zielvermögen reichen dann nicht mehr aus.

Superhot for Playstation 4 - is out for Pre-orders now!

Ein Arcade-Rennspiel der etwas anderen Art. In Hot Wheels Unleashed steuert ihr die kleinen Spielzeugautos über durchaus anspruchsvolle Strecken – und das in rasanter Geschwindigkeit. Netter Touch: Die Optik der Kurse vermittelt stets den Eindruck, dass ihr mit Miniatur-Karossen über selbst angelegte Bahnen durch Häuser oder Zimmer brettert.

Hot Wheels Unleashed – Gameplay-Trailer

Und welche Spiele gibt es exklusiv für Extra- und Premium-Abonnenten für PS-Plus? Das verraten wir euch in unserer ausführlichen Übersicht:

PS Plus im September: Diese Games sind ab sofort nicht mehr verfügbar

Chance vertan! Wer sich die Gratis-Spiele im September nicht gesichert hat, schaut jetzt in die Röhre. Das ist euch entgangen:

In Need for Speed Heat messt ihr euch tagsüber in offiziellen Wettkämpfen auf abgesperrten Strecken, um euch ein bisschen Knete zu verdienen. Diese könnt ihr dann nutzen, um euer Auto aufzumotzen und zu individualisieren, mit dem ihr dann nachts die Straßen der Stadt unsicher macht und an illegalen Rennen teilnehmt.

Dieser Ableger der NFS-Reihe sorgt sowohl bei den Fans als auch den Kritikern für eher gemischte Gefühle: Der Meta-Score liegt bei 72 Punkten, der User-Score sogar nur bei 6,1 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).

Need for Speed: Heat Bunte Lichter im Launch-Trailer

Eher Bock auf eine ordentliche Portion Fratzengeballer? Dann könnte euch eventuell Granblue Fantasy: Versus interessieren. Der Umfang des japanischen Beat 'em Ups fällt jedoch auf dem Papier erstaunlich gering aus. Gerade einmal elf Spielfiguren und acht Kampfschauplätze stehen ohne DLCs zur Auswahl – das dürfte für manche Spieler etwas mau sein.

Auf Metacritic erreicht das Spiel einen Meta-Score von immerhin 78 Punkten, der User-Score hingegen liegt bei eher mäßigen 6,5 Punkten (Quelle: Metacritic).

Granblue Fantasy: Versus – Launch-Trailer | PS4

Im PS5-exklusivem TOEM ist es eure Aufgabe, mit Hilfe eurer Kamera einige Puzzles und Rätsel in der monochromen Spielwelt zu lösen. Dabei sorgt chillige Musik während des Spielens für zusätzliche Entspannung. TOEM wirkt wie ein nettes Feierabend-Spiel für ruhige Stunden.

Der Meta-Score der Kritiker liegt bei soliden 80 Punkten, die Spieler hingegen vergeben im Schnitt lediglich einen User-Score von 4,7 Punkten (Quelle: Metacritic).