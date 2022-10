Unter 2 Euro: Horror-Kultspiel auf der Switch um 95 Prozent reduziert

Falls ihr This War of Mine noch nicht besitzt, ist jetzt eure Gelegenheit gekommen: Für weniger als 2 Euro könnt ihr euch die gesamte Complete Edition auf der Switch holen.(Bildquelle: 11 bit studios)

The War of Mine: Complete Edition ist ein bitterböses Survival-Spiel, bei dem ihr überlebende Menschen in einem Kriegsgebiet steuert. Die Complete Edition beinhaltet alle Erweiterungen und Extras – und das alles für unter 2 Euro. Die Rabattaktion im eShop der Nintendo Switch endet am 28. Oktober 2022.

1,99 Euro im Switch-Shop: This War of Mine gehört zu den besten Survival-Spielen da draußen

Holt euch This War of Mine: Complete Edition jetzt für 1,99 Euro im Nintendo eShop.

Gespickt mit etlichen Awards und fantastischen Nutzerbewertungen ist This War of Mine ein Spiel, das nahezu perfekt in dem ist, was es sein will: Eine düstere Survival-Lebenssimulation in einem Land, das vom Krieg beherrscht wird.

Freude, Entspannung und Abschalten findet ihr in This War of Mine nicht. Stattdessen versucht ihr, die Menschen in eurer Obhut irgendwie durch das Kriegsgebiet zu bekommen – Menschen, die nichts weiter wollen, als überleben. 11 bit studios haben nach This War of Mine auch mit Frostpunk bewiesen, wie gut sie es beherrschen, euch unmögliche Fragen zu stellen: Wie weit geht ihr, um zu überleben? Dürfen wenige Menschen leiden und sterben, damit viele es schaffen? Was seid ihr bereit, zu opfern?

Werft einen Blick in This War of Mine:

This War of Mine Gameplay Trailer

So spielt sich This War of Mine: Mit simplem Gameplay und effektiven Survival-Mechaniken steuert ihr eine oder mehrere Personen, die Unterschlupf in einem zerbombten Haus suchen. Die Sidescroller-Optik ist detailliert und bietet alles, was ihr braucht. Steuern könnt ihr jeden eurer Schützlinge, während die anderen Personen automatisch ihren Tätigkeiten nachgehen. Neben dem kniffligen Management der Bedürfnisse dieser Menschen werdet ihr auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, die über Leben und Tod bestimmen. Oft sind hierbei alle Optionen schlecht.

Nahrung und Medikamente sind knapp, ganz zu Schweigen von einem Minimum an Luxus. Bald müssen eure Schützlinge in die Welt hinaus, um das zu besorgen, was sie brauchen. Doch die anderen Gebäude im Stadtgebiet sind gleichsam voll mit Flüchtlingen, die ihr Essen und ihre Medikamente genauso brauchen wie ihr selbst.

Werdet ihr ein altes Ehepaar bestehlen, um eure Tochter zu retten? Werdet ihr die Nachbarsfamilie auslöschen, um zu überleben? Geht ihr das Risiko ein, anderen Bedürftigen zu helfen? Euro Moral wird schnell auf den Kopf gestellt, denn wenn ihr überleben wollt, müsst ihr rücksichtslos sein.

Kurz gesagt: This War of Mine ist ein schwieriges Survival-Spiel und ein brillantes Anti-Kriegsspiel, das euch spielerisch vor Augen führt, wie schrecklich das Trauma im Krieg sein kann. Für den geringen Preis von unter 2 Euro erhaltet ihr hier eine tatsächlich unvergleichbare Erfahrung.

Die Complete Edition von This War of Mine besteht aus This War of Mine: Final Cut, This War of Mine: The Little Ones und dem Season Pass für This War of Mine.