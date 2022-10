Beyond Good & Evil 2 bricht Rekord, der wirklich jenseits von Gut und Böse ist

Viele Fans warten sehnsüchtig auf Beyond Good & Evil 2. (Bild: Ubisoft)

Duke Nukem Forever und Beyond Good & Evil 2 haben eigentlich nicht wirklich etwas gemeinsam. Doch tatsächlich teilen sich beide Spiele eine Sache, während Duke Nukem über 14 Jahre bis zum Release brauchte, hat Beyond Good & Evil diesen Rekord nun eingestellt.

Duke Nukem Forever: Was lange währt ...

... war dann am Ende auch nicht wirklich gut. Von der Ankündigung bis zum Release brauchte Duke Nukem Forever etwas mehr als 14 Jahre oder genauer gesagt 5.156 Tage. Trotz des Nostalgie-Faktors waren die Bewertungen eher schlecht, was zumeist an der veralteten Technik und dem nicht weniger veralteten Gameplay lag. Der bekannte Humor der Reihe wollte ebenfalls nicht so richtig zünden, die lange Entwicklungszeit hat sich also nicht wirklich positiv auf das Spiel ausgewirkt.

Beyond Good & Evil 2: Kein Ende in Sicht

Der erste Trailer zum Beyond Good & Evil 2 erschien am 30. Mai 2008, das ist jetzt 5.240 Tage her, wie Brendan Sinclair, Redakteur bei gamesindustry.biz, vor einigen Tagen twitterte.

Damit hat Ubisofts Action-Adventure den bitteren Rekord von Duke Nukem bereits um einige Monate übertroffen. Die letzten Bilder waren dieses Gameplay von 2018, es ist jedoch fraglich, ob das Spiel am Ende so aussehen wird:

Beyond Good & Evil 2: Über 26 Minuten Alpha-Gameplay - Entwickler Walkthrough

Offiziell ist Beyond Good & Evil 2 noch in Entwicklung. Erst im August 2022 bekam das Projekt eine neue federführende Autorin. Sarah Arellano war bis dato unter anderem als Autorin für World of Warcraft und Saints Row tätig. (Quelle: Sarah Arellano via Twitter). Wie auch bei Duke Nukem soll die Entwicklung bisher alles andere als reibungslos verlaufen sein. Immerhin wurde Beyond Good & Evil 2 nicht mehrmals angekündigt und verschoben wie ein anderes Ubisoft-Spiel mit dem Namen Skull & Bones. Das Piraten-Abenteuer soll nun aber tatsächlich am 9. März 2023 erscheinen.

Vielleich erscheint auch der Netflix-Film zu Beyond Good & Evil vorher und verkürzt den Fans die Wartezeit. (Quelle: Netflix via Twitter). Allerdings ist auch diese Ankündigung bereits über zwei Jahre her.