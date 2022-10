Gratis-Pokémon bei GameStop: Legendäres Monster für Schwert & Schild kostenlos sichern

GameStop startet direkt die nächste Pokémon-Gratis-Aktion! (Bild: Nintendo / Getty Images – photosynthesis)

Eine GameStop-Gratis-Aktion endet, eine andere beginnt. In den Filialen könnt ihr euch gerade ein Legendäres Pokémon kostenlos sichern – doch die Aktion läuft nur kurze Zeit. Wir haben alle Details für euch.

GameStop-Geschenk: Schnappt euch ein Schillerndes Endynalos gratis

Erst vor wenigen Tagen ging die letzte Pokémon-Gratis-Aktion bei GameStop zu Ende. In den Filialen des Gaming-Shops konntet ihr euch zuletzt einen Code unter den Nagel reißen, der euch drei mysteriöse Gratis-Pokémon spendierte.

Nun gibt es den nächsten Gratis-Code in den Shops abzustauben – erneut für Pokémon Schwert & Schild. Wer seiner nächstgelegenen GameStop-Filiale einen Besuch abstattet und an der Kasse nach der neuen Pokémon-Aktion fragt, bekommt dieses Mal einen Code für ein Schillerndes Endynalo zugesteckt.

Das Pokémon ist bereits auf Level 100, hat ein scheues Wesen und setzt auf die Fähigkeit Erzwinger. Die folgenden 4 Attacken hat es bereits erlernt:

Dynamax-Kanone

Unendynastrahlen

Matschbombe

Flammenwurf

So sieht das Schillende Endynalo aus, das euch GameStop schenkt. (Bild: Nintendo)

Kurzer Hinweis: Den Code bekommt ihr auch dann ausgehändigt, wenn ihr zuvor im Laden nichts gekauft habt.

Die Aktion läuft vom 1. Oktober 2022 bis zum 17. November 2022 – oder solange wie der Vorrat reicht. Wer also sichergehen will, dass er einen der Codes noch bekommt, sollte lieber auf Nummer sicher gehen und möglichst zeitnahe eine GameStop-Filiale aufsuchen, um das Gratis-Pokémon abzustauben.

Mit Karmesin & Purpur erscheinen noch in diesem Jahr die beiden neuen Serienteile:

Pokémon Karmesin & Purpur: Willkommen in der Paldea-Region!

Pokémon Karmesin bei Amazon anschauen

So löst ihr den Pokémon-Gratis-Code in Schwert & Schild ein

Wenn ihr euch einen der GameStop-Codes unter den Nagel reißen konntet, müsst ihr nur noch wie folgt vorgehen:

Stellt sicher, dass ihr eine Internetverbindung mit eurer Nintendo Switch habt.

Startet Pokémon Schwert oder Schild.

Wählt im Spielmenü „Geheimgeschenk“ aus.

aus. Stellt über die Schaltfläche „Per Seriencode/Passwort empfangen“ eine Internetverbindung her.

eine Internetverbindung her. Gebt euren Gratis-Code ein und bestätigt die Eingabe.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr anschließend das Schillernde Endynalo direkt in eurem Team oder aber in der Box vorfinden. Wenn dem so ist, vergesst bloß nicht vorm Beenden des Spiels noch einmal zu speichern.