Steam-Hit: Mega-Update verhilft Survival-Spiel wieder in die Charts

Grounded 1.0 – offizieller Full-Release-Trailer

Nach einiger Zeit im Early-Access-Programm ist das Survival-Spiel Grounded nun in der Version 1.0 erschienen – und die kommt vor allem auf Steam gut an. Das Open-World-Game katapultiert sich dank des Mega-Updates direkt in die Bestseller-Charts. Gameplay gibt es im oben eingebundenen Trailer zu sehen.

Grounded: Survival-Spiel wird zum Steam-Bestseller

Gute zwei Jahre köchelte Grounded im Early-Access-Programm vor sich hin und spaltete zum Startschuss noch die Community. Nun wurde vor wenigen Tagen ganz offiziell die Version 1.0 veröffentlicht, die nicht nur zahlreiche neue Inhalte hinzufügt, sondern Grounded auch in die Steam-Bestseller verfrachtet hat.

Platz 10 kann sich das etwas andere Survival-Spiel momentan sichern – eine solide Leistung (Quelle: Steam). Vor allem, wenn man bedenkt, dass Entwickler Obsidian Entertainment eher im Rollenspiel-Sektor zu Hause ist. Spiele wie The Outer Worlds, Fallout: New Vegas oder Pillars of Eternity wurden durch das Team erschaffen.

Doch obwohl das Studio anscheinend noch nicht viel Erfahrung mit Survival-Spielen hat, kommt das Ergebnis bei den Spielern auf Steam verdammt gut an. Stolze 88 Prozent sprechen eine Empfehlung aus, sodass das Rezensions-Barometer aktuell auf „Sehr positiv“ steht.

Gut zu wissen: Grounded ist Teil vom Xbox Game Pass. Sowohl PC- als auch Konsolenspieler können das Survival-Game kostenlos zocken, wenn sie Abonnenten sind:

Worum geht’s in Grounded?

4 Teenager finden sich in einem Hinterhof-Garten wieder. Das Problem: Sie wurden massiv geschrumpft. Selbst kleine Insekten wie Ameisen, Spinnen oder Fliegen sehen neben ihnen riesig aus.

Jetzt gilt erst einmal, sich einen Unterschlupf zu bauen und Ressourcen zu finden, um sich gegen die heimische Fauna wehren zu können – wahlweise alleine oder im Koop mit bis zu drei Freunden.

Bis zu vier Spieler können sich in Grounded durch den Garten kämpfen (Bild: Xbox Game Studios)

Nach und nach erkundet ihr so immer mehr Gebiete und baut euch bessere Ausrüstung zusammen – alles, um euer großes Ziel zu erreichen: Herauszufinden, wer euch auf Stecknadelkopfgröße geschrumpft hat und die Aktion wieder rückgängig zu machen.