Die Top 10 Releases 2023: Auf diese Spiele freut ihr euch am meisten

Auf welche Releases 2023 freut sich unsere Community am meisten? Wir haben euch gefragt und eure Antworten ausgewertet! (Bildquelle: Bethesda)

2023 erscheinen viele große Blockbuster, und da schauen wir noch nicht einmal auf die kleineren Releases. Vorausgesetzt, alle Spiele kommen wirklich 2023 – auf welches von ihnen freut ihr euch am meisten? Wir haben unsere Community auf Facebook genau das gefragt.

Eure Top 10 Releases im Jahr 2023 (vorausgesetzt, alle kommen)

Momentan sieht das Jahr 2023 noch ziemlich fantastisch aus, was neue Blockbuster-Releases angeht. Mehrere lang erwartete, große Spiele sollen erscheinen – zumindest dann, wenn sie nicht verschoben werden. Und das sind nur die bereits angekündigten Spiele!

Besonders die erste Jahreshälfte von 2023 hat es in sich – mit Top-Releases wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das am 12. Mai erscheinen soll oder Bethesdas neuem Science-Fiction-RPG Starfield, das irgendwann in den ersten sechs Monaten von 2023 ins All startet.

Wir haben euch gefragt: Auf welches Spiel freut IHR euch denn 2023 am meisten? Die Antworten sind ausgewertet und lassen es zu, eine Top 10 der (von euch!) am meisten erwartetet Spiele 2023 zusammenzustellen. Hier ist sie:

Weitere spannende Releases 2023, die es nicht in eure Top 10 geschafft haben

Weil wir nicht alle nennenswerten Releases in den Artikel weiter oben stecken konnten, haben wir noch ein paar weitere Perlen herausgesucht. Marvel’s Spider-Man 2 etwa ist tatsächlich für 2023 geplant, ein Sequel zum hoch gefeierten Marvel's Spider-Man – mit Release auf der PS5. Auch ein Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order will 2023 erscheinen, mit dem Titel Star Wars Jedi: Survivor.

Das im Trailer glänzende Action-RPG Black Myth: Wukong ist auch unter den geplanten Releases 2023, ebenso wie die Spiele Aliens: Dark Decent, Skull & Bones und The Wolf Among Us 2, die sich immerhin schon eine ganze Weile von der Community gewünscht wurden.

Schließlich gibt es auch verdammt gute Remakes und Indie-Spiele, die 2023 ansteuern: Das Remake von Dead Space etwa hat bereits den festen Release-Termin am 27. Januar 2023 und Oxenfree 2: Lost Signals wurde erst kürzlich auf 2023 verschoben.

Eines ist jedenfalls klar: Sollte nicht ein Großteil all dieser Spiele verschoben werden – was wir nicht hoffen – so wird 2023 ein durchaus anständiges Release-Jahr, das für jeden Spieler etwas mitbringen wird.