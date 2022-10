Overwatch 2: Fans frustriert über Startprobleme

Cyber-Angriffe gibt es auch im Spiel, doch diese sollten auch in Overwatch 2 Sombra vorbehalten sein. (Bild: Blizzard)

Falls ihr wie ich gestern Abend mit zugegeben überraschender Vorfreude den Start von Overwatch 2 genießen wolltet, gab es eine ziemliche Enttäuschung. Der Launch lief alles andere als rund und Serverprobleme sowie lange Warteschlangen brachten die Community um ihr abendliches Gaming-Vergnügen. Blizzard trägt daran allerdings nicht wirklich die Schuld.

Overwatch 2: Kurz nach dem Start gingen die Server down

Overwatch hat mich in den letzten zwei Jahren so viel gekümmert wie Blizzard selbst und die Matches fanden eher sporadisch statt. Doch nach einem recht positiven Beta-Erlebnis fand ich mich gestern überraschend vorfreudig in der Spielsuche für mein erstes Quickplay-Match in Overwatch 2. Nachdem ich die ersten beiden Spiele gewinnen konnte, hatte ich Lust auf mehr. Doch dann kam der Verbindungsabbruch, dem dann etwa eineinhalb Stunden ein Mix aus fehlgeschlagenen Verbindungsversuchen und Warteschlangenplatz 50.000 folgte.

Ein kurzer Blick auf Twitter verriet mir, dass es gerade vielen so ging und nur wenigen das Spielen vergönnt war. Auch unsere Community war betroffen. Eigentlich sollte auf dem spieletipps-Discord gemeinsam Overwatch 2 gezockt werden, doch statt Platzierungen bei der Killstatisitk mussten Platzierungen auf der Warteliste verglichen werden. Unser Videoredakteur Maxi wollte gerne mit euch zocken, in unseren Must-Plays für den Oktober 2022 hat er es sogar extra angekündigt:

DDoS-Attacke legt Overwatch 2 lahm

Es waren nicht ein Mangel an Serverkapazitäten bei Blizzard oder eine unerwartet hohe Anzahl an Spielern, die für die Serverprobleme sorgten, sondern eine gezielte DDoS-Attacke. Blizzard-Chef Mike Ybarra twitterte noch am Abend, dass es sich um einen massiven Angriff handelte:

Eine DDoS-Attacke (Distributed Denial of Service) ist ein böswilliger Angriff auf einen Server, ein Netzwerk oder einen Online-Dienst. Das Ziel wird mit so vielen Anfragen bombardiert, dass es überlastet. Vereinfacht gesagt, verstopft jemand absichtlich eine Autobahn mit so vielen zusätzlichen Fahrzeugen, dass die normalen Autos nicht mehr ihr Ziel erreichen und in dem Stau stecken bleiben.

Online-Games sehen sich häufig solchen Attacken ausgesetzt und auch Blizzard kennt diese Attacken bereits von Angriffen auf World of Warcraft. Wer hinter dem Angriff auf Overwatch 2 steckt, ist unbekannt. Aktuell laufen die Server allerdings problemlos.

