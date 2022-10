Twitter blockiert Pornhub-Inhalte: Twitch-Star Amouranth eskaliert

Twitch-Star Amouranth ist erbost. Vor Kurzem änderte Twitter seine Anzeigeeinstellungen für Erwachseneninhalte. Nutzer müssen nun aktiv in ihren Privatsphäreeinstellungen die Anzeige von entsprechendem Content freigeben. Für die Erotik-Streamerin grenzt das an Zensur.

„Dieser Post enthält potenziell sensible Inhalte“ – über diese oder ähnliche Formulierung ist wahrscheinlich jeder Twitter-Nutzer schon einmal gestolpert. Oftmals werden dann von der Plattform entsprechende Videos oder Bilder mit einem starken Weichzeichner versehen. Um diese Inhalte trotzdem anzusehen, müssen die Twitter-Nutzer dann lediglich auf den „View / Anzeigen“-Button klicken, welcher den digitalen Schleier lüftet.

Doch das scheint nicht mehr bei allen Posts der Fall zu sein, wie ein Post von Twitch-Star Amouranth zeigt:

Im Tweet zu sehen ist ein Post des offiziellen Pornhub-Accounts, der ebenfalls als sensibler Inhalt gekennzeichnet wurde. Was jedoch fehlt, ist der Anzeige-Button auf der rechten Seite. Stattdessen sollen Nutzer laut des Screenshots in ihren Twitter-Einstellungen im Privatsphäre- und Sicherheitsmenü zuvor die Anzeige von sensiblen Inhalten aktivieren. Erst dann erhalten sie anscheinend Zugriff auf die im Tweet enthaltenen Inhalte.

Für Twitch-Star Amouranth ist das ein Akt der Zensur:

Einige Nutzer fragen sich in den Kommentaren unter dem Tweet, inwiefern diese neue Strategie von Twitter wirklich ein Problem für Content-Creator von Erwachseneninhalten darstellt. Schließlich müssten doch die Nutzer, die sich für solche Medien interessieren, lediglich ein paar Klicks vornehmen, um diese Einschränkung wieder zu deaktivieren. Doch genau dieser Aufwand und die Macht der Werkseinstellungen wird laut Amouranth von vielen unterschätzt:

„Jemanden aufzufordern, die Standardeinstellungen zu ändern, IST ZENSUR. Die Bevorzugung von Inhalten auf diese Weise macht einen RIESIGEN Unterschied. Ich habe in diesem Konto Standardeinstellungen, damit ich sehen kann, was zensiert wird und was nicht.“