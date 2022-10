Bethesda lässt euch Fallout 76 kostenlos zocken – aber nur für kurze Zeit

Bethesda feiert großes Jubiläum und ihr könnt erhaltet eine Free-Play-Woche in Fallout 76. (Bildquelle: Bethesda)

Fallout feiert riesigen Geburtstag und Bethesda hat dafür jede Menge Aktionen an Bord. Für Spielerinnen und Spieler, die das erste Mal ein Abenteuer in Fallout 76 starten wollen, gibt es tolle Nachrichten. Denn aktuell könnt ihr kostenlos in das Online-Game hineinschnuppern. Wir geben euch alle wichtigen Infos.

Spielt Fallout 76 kostenlos auf Steam

Fallout feiert im Oktober 2022 seinen 25. Geburtstag und Bethesda hat einige Events, Giveaways und mehr geplant. Ganz voran geht eine Free-Play-Woche, in der ihr Fallout 76 kostenlos auf Steam ausprobieren könnt. Schließt euch den 13 Millionen aktiven Spielerinnen und Spielern an und reist nach Appalachia. Die Testwoche läuft noch bis zum 11. Oktober (Quelle: Bethesda).

Ihr habt Zugriff auf das komplette Hauptspiel, sogar das jüngste Expeditionen-Update samt The Pitt ist am Start.

Wenn euch Fallout 76 gefallen sollte, könnt ihr es bis zum 18. Oktober sogar mit einem Rabatt für 9,99 Euro kaufen. Das gilt nicht nur für die Steam-Version, sonder auch für andere verfügbare Plattformen. Ihr könnt euren Spielfortschritt aus der Free-Play-Woche nach dem Kauf natürlich nahtlos fortsetzen.

Prime-Gaming-Mitglieder aufgepasst: Mit einem aktiven Abo könnt ihr euch Fallout 76 bis zum 1. November kostenlos für den PC herunterladen. Danach gehört es für immer euch.

Fallout 76: The Pitt – Offizieller Launch-Trailer

Lohnt sich Fallout 76 heute?

Fans des Fallout-Franchise erinnern sich noch sehr gut an den stark kritisierten Launch von Fallout 76 im Jahr 2018.

Doch seitdem hat sich jede Menge getan. Bethesda hat etliche Updates nachgeschoben und das Multiplayer-Game mit immer mehr Leben gefüllt.

Das bestätigen auch viele Spielende auf Steam. Aktuell hält das Spiel dort eine ausgeglichene Wertung.

Langzeitspieler empfehlen Fallout 76 für Freunde, die ein solides Koop-Abenteuer suchen und sich in der Welt von Fallout sehr wohl fühlen. Es bietet gute 100 Stunden Spielzeit, Interessierte sollten aber von dem zeitintensiven und mühsamen Endgame gewarnt sein.

Ein großer Pluspunkt ist zudem die freundliche Community, die nicht nur im Game für eine tolle Atmosphäre sorgt, sondern mit Modding-Suppport ein besseres Spielerlebnis schafft.

In den Rezensionen finden sich auch viele Gamer, die kürzlich eine Rückkehr ins Online-Game gewagt haben, obwohl der Launch sie zuvor in die Flucht geschlagen hat. Die meisten sind überrascht von der Wendung, die Bethesda im Spiel hinlegen konnte. Jetzt fühlt sich das Spiel für viele wieder wie Fallout an.

Wenn ihr jetzt selbst in die kostenlose Woche starten wollt, könnt ihr euch Fallout 76 auf Steam anschauen:

Fallout 76 auf Steam