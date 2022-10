Der sagenumwobene Black Lotus und weitere seltene Karten kehren zurück. Doch das hat einen hohen Preis.

2023 feiert das Kultspielt Magic: The Gathering sein 30 jähriges Jubiläum. Um das gebührend zu feiern, wurde jetzt ein Jubiläumsprodukt vorgestellt, dass die Faszination des allerersten Magic-Sets rekrieren soll. Statt für Nostalgie sorgen die astronomischen Preise jedoch nur für Entsetzen.

Die begehrtesten Magic-Karten aller Zeiten werden neu gedruckt

Selbst wer noch nie Magic: The Gathering gespielt hat, hat mit großer Wahrscheinlichkeit schon vom legendären Black Lotus gehört. Dieser gehört zu den seltensten und teuersten Magic-Karten aller Zeiten und ist je nach Version und Zustand zwischen 10.000 und einer halben Millionen Euro wert.

Grund dafür ist die sogenannte Reserved List, eine Sammlung von Karten die laut eines Versprechens von Wizards of the Coast niemals neu gedruckt werden, um den Wert der Originale zu behalten. Mitte der neunziger Jahre war diese Liste eine Reaktion auf das Set Chronicles, welches in großer Menge begehrte Karten neu gedruckt hat. Das führte zu einer Panik unter eine Reihe von Spielern, die um den finanziellen Wert ihr Sammlung bangten.

In der Praxis wurden deshalb Karten wie die Power 9, wozu auch der Black Lotus gehört, aber auch auch andere begehrte Karten wie die originalen Dual Lands seit den frühen neunziger Jahren nie wieder gedruckt und werden dementsprechend zu extrem hohen Preise gehandelt.

Magic-Karten des allerersten Sets.

Wer mit den Karten jedoch einfach nur spielen und Magic in seiner Urform erleben will, schaut hingegen in die Röhre. Bis jetzt, denn zum 30. Jubiläum hat Wizards of the Coast das unmöglich Geglaubte bekannt gegeben: Die 30th Anniversary Edition ist eine Neuauflage des ersten Sets, inklusive der begehrten Power 9 wie dem Black Lotus sowie den Dual Lands.

Um das Versprechen der Reserved List nicht zu brechen, wurden jedoch ein paar Änderungen vorgenommen: Statt den offiziellen Kartenrücken nutzt die Neuauflage einen spezielles Motiv der 30th Anniversary Edition, um das Produkt von den regulären Magic-Karten abzuheben. Konkret bedeutet das vor allem, dass diese Karten nicht in offiziellen Turnieren gespielt werden dürfen. (Quelle)

Für Spieler, die diese Karten seit Jahrzehnten für private Spielformate begehrt haben, klingt es nach dem perfekten Produkt, dem Jubiläum mehr als angemessen. Doch noch während des offizielen Livestreams, in dem das Set vorgestellt wurde, folgte das böse Erwachen.

Zufällige Karten zu Wucherpreisen

Ein regulläres Magic-Booster mit 15 Karten kostet je nach Anbieter zwischen 4-5 Euro. Eine ganze Box mit 36 Boostern geht für gut 100 Euro über den Ladentisch. Wie viel könnte im Vergleich dazu also die 30th Anniversary Edition kosten? Die bittere Wahrheit: Eine Box mit gerade einmal vier Boostern, also insgesamt 60 zufälligen Karten, kostet satte 999 Dollar.

Das bedeutet auch, dass selbst diejenigen die bereit sind, soviel Geld zu investieren, keine Garantie haben auch wirklich eine der begehrten Power-9-Karten er ergattern. Wer besonders viel Pech hat öffnet also eine Handvoll Karten, die in ihrer originalen, turnierlegalen Form lediglich wenige Euro kosten. Dementsprechend groß ist die Empörung aus der Magic-Community, denn das Ziel, die ursprüngliche Magic-Erfahrung nach 30 Jahren wiederzubringen, wurde durch den absurden Preis weit verfehlt.

In privat gespielten Formaten wie Cube oder Commander ist es schon seit Jahren gang und gäbe, besonders teure oder seltene Karten durch Platzhalter, sogenannten Proxies zu ersetzen. Dabei kann es sich um selbst gedruckte, gemalte oder schlichtweg mit Filzstift überschriebene Karten handeln. Turnierlegal sind diese zweifelsfrei nicht, was für den privaten Gebrauch aber keine Rolle spielt.

Die Möglichkeit, dass Wizards of the Coast selbst offizielle Proxies druckt, die deutlich als nicht turnierlegal gekennzeichnet sind, hat das Unternehmen in der Vergangenheit noch kategorisch ausgeschlossen. (Quelle: tumblr)

So geht es besser

2016 stand das Pokémon Sammeljartenspiel vor eine ganz ähnlichen Herausforderung. Zum 20. Jubiläum wurde eine besondere Edition veröffentlicht, die Neuauflagen des allersten Sets enthielt, mit einigen Anpassungen. Auch die Erweiterung Celebrations enthält anlässlich des 25. Jubiläums neu aufgelegte Karten aus den 90ern.

Wäre die 30th Anniversary Edition von Magic: The Gathering also als ein vergleichbares Produkt mit Boostern für 4-5 Euro angeküngit worden, würde es womöglich jetzt schon als eines der besten Sets der letzten Jahre gelten – eine würdige Art und Weise, 30 Jahre Magic zu feiern.

Zum Preis von 999 Dollar werden reguläre Spieler die neu gedruckten Karten allerdings nie in die Hände bekommen. Stattdessen dient das Produkt vor allem den Spekulaten, die bereits die letzten 30 Jahre von Reserved List profitiert haben.