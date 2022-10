Dead Space absurd teuer: EAs Preispolitik ist so widerlich wie ein eitriger Nekromorph

Dead Space Remake: Der wahre Horror ist der Preis. (Bild: EA / Getty Images - klebercordeiro)

Erst kürzlich erschien The Last of Us Part 1 und löste eine hitzige Diskussion aus. Sind 80 Euro für ein Remake gerechtfertigt? Mit Dead Space möchte EA anscheinend noch mehr Benzin ins Feuer kippen, denn nicht nur hat das Horrorspiel mehr Jahre auf dem Buckel, es sieht zudem bei weitem nicht so schön aus wie The Last of Us Part 1. Ein Kommentar.

80 Euro für Remakes dürfen kein Standard werden

Eigentlich dürfte das niemanden so richtig überraschen. EA macht eben das, was EA ausmacht: Geld! Deshalb werdet ihr für das Remake von Dead Space etwas mehr blechen müssen. 80 Euro für ein erstklassiges, aber auch 14 Jahre altes Spiel. (Regie-Anweisung: spuckt vollen Mund Wasser theatralisch aus) 80 Euro?! Ist das der neue Standard? Bitte nicht!

Wir beobachten, wie diese Industrie zunehmend dreister wird. Ohne die folgenden Spiele in Schutz nehmen zu wollen, aber Demon's Souls hat immerhin den verstaubten Klassiker spielerisch auf ein neues Niveau gehoben, mit neuen Gameplay-Features, Gameplay-Anpassungen und Animationen. The Last of Us Part 1 hat den Begriff „modernisiertes Gameplay“ sehr weit gedehnt, grafisch setzt das Remake aber ganz neue Maßstäbe.

Was kann das neue alte Dead Space, um den Preis auch nur ansatzweise zu rechtfertigen?

Dead Space Remake: Neuer Preis, aber wenig neu

Wie The Last of Us Part 1 wurde auch das Dead-Space-Remake von Grund auf neu entwickelt. Es sieht selbstverständlich hübscher aus als das Original, keine Frage, aber verglichen mit The Callisto Protocol stinkt der erste Gameplay-Trailer ab.

Dead Space – Offizieller Gameplay-Trailer

Immerhin gibt es im Remake keine störenden Ladezeiten, die USG Ishimura ist vollständig verbunden und es gibt sogar neue Räume und Wege. Auch Nebenfiguren, die zuvor nur in Audiologs zu hören waren, erhalten ein Gesicht und mehr Tiefe. Das alles sind aber nur minimale Veränderungen, schließlich möchte man dem Original treu bleiben … nur nicht beim Preis.

Das für mich stärkste Argument ist der Intensity Director, der Nekromorph-Spawns, wie sie angreifen, aber auch Umgebungseffekte wie Licht, Rauch, Partikel und Geräusche sowie Isaacs Herzschlag, Atmung und Anstrengung dynamisch anpasst. Ob das aber eine gänzlich neue Spielerfahrung schafft? Wohl eher nicht.

Alle weiteren Infos zum Dead-Space-Remake erfahrt ihr hier:

Dead Space ist kein Final Fantasy 7 Remake oder Resident Evil 2 Remake. Nein, es ist ein Remake, das im Kern noch das gleiche Spiel wie vor 14 Jahren ist. Und wenn so ein Remake plötzlich teurer ausfällt als das ursprüngliche Spiel, dann ist das entweder ein Fehler in der Matrix oder dreistes Vorgehen.

Nein danke, EA!

Nekromorphs sind eklig, aber EAs Preispolitik bringt mich dem Kotzen nahe. Das Spiele-Unternehmen springt nämlich auf einen Zug auf, der bereits wackelig auf den Gleisen fährt. Spieler möchten nämlich etwas für ihr Geld geboten bekommen, im besten Fall eine einzigartige und unterhaltsame Spielerfahrung, die man so schnell nicht vergisst.

EAs Preispolitik hingegen würde ich gerne vergessen, denn sie macht mich wütend. Denn eigentlich freue ich mich auf das Remake von Dead Space. Ich will wieder durch die USG Ishimura schlendern und Nekromorphs slendern. Fans der ersten Stunde hält der Preis sicherlich nicht auf und das ist okay. Sie haben sicherlich schon bei der Collector's Edition zugeschlagen; den stolzen Preis von 275 US-Dollar kann man vermutlich sogar eher rechtfertigen. Ich und wahrscheinlich viele andere, auch Neulinge, zahlen für das Remake von Dead Space 50 oder 60, aber nie und nimmer 80 Euro.