The Witcher: Alles, was wir über die neuen Spiele wissen

Die nächste Witcher-Trilogie soll eine komplett neue Saga werden. (Bild: CD Projekt Red)

Bereits seit Anfang 2022 wissen wir, dass die Witcher-Reihe offiziell weiter geht. In einem Ausblick auf die Zukunft des Unternehmens verriet CD Projekt Red nun, dass eine komplett neue Trilogie erscheinen wird. Das erste Spiel dieser Reihe trägt den Projektnamen „Polaris“, auf das nach dem Release zwei weitere Spiele binnen sechs Jahren folgen sollen.

The Witcher Polaris: Release und weitere Infos

Die wichtigsten Fakten zu The Witcher Polaris:

Genre: RPG, Open World

RPG, Open World Setting: High Fantasy

High Fantasy Plattformen: Voraussichtlich PS5, Xbox Series X|S und PC

Voraussichtlich PS5, Xbox Series X|S und PC Spielmodus: Vermutlich Einzelspieler

Vermutlich Einzelspieler Veröffentlichung: Unbekannt

Unbekannt Entwickler: CD Projekt Red

CD Projekt Red kündigt neue Trilogie mit 6-Jahres-Plan an

In einem Strategie-Update zu Ausrichtung des Unternehmens kündigte CD Projekt Red neben einer Cyberpunk-Fortsetzung, einer neuen Marke und zwei weiteren Witcher-Spielen auch eine neue Witcher-Trilogie an. Am ersten Spiel dieser Reihe mit dem Projektnamen Polaris wird bereits von einem Team aus 150 Entwicklern gearbeitet. Das neue AAA-Spiel wird erneut ein Open-World-RPG, das sich bekanntermaßen einer neuen Geschichte widmen wird. Nach dem Release sollen innerhalb der folgenden sechs Jahre die anderen beiden Teile der Trilogie folgen.

Neue Engine und ein Luchs

Bereits im März 2022 kündigte CDPR eine neue Witcher-Saga an und gab ein paar Informationen preis. So entsteht die neue Trilogie nicht auf Basis der eigenen REDengine, sondern auf der Unreal Engine 5. Einen kleinen Hinweis auf den Inhalt der neuen Spiele gab es bereits in Form eines Hexer-Medaillons im Schnee.

Das Hexer-Medaillon auf diesem Bild ist ein Luchs. (Bild: CD Projekt Red)

Weder in den Büchern noch in den Spielen gibt es eine Hexerschule mit einem Luchs als Symbol. Es gibt mehrere Theorien, was dieses Medaillon bedeutet. Zum Beispiel wissen wir aus den Büchern, dass Ciri ein Katzen-Medaillon ihr Eigen nennt, welches sie dem Kopfgeldjäger Leo Bonhart abnimmt. Vielleicht dreht sich die neue Trilogie also um Ciri, der Weg von Luchs zu Katze ist ja nicht so weit.

Für die Spiele hat CDPR bereits weitere Hexerschulen erfunden, die „Luchs-Schule“ könnte also schlicht eine ganz neue Idee für die kommende Trilogie sein. Es wird vermutlich noch ein wenig dauern, bis Fans erfahren, wohin die Reise tatsächlich geht.

In Zukunft erwarten uns jede Menge neuer Projekte von CD Projekt Red, unser Redakteur Sanel befürchtet das polnische Studio wiederholt damit alte Fehler: