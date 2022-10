Nintendo Switch OLED im Preisverfall: Jetzt zum Spitzenpreis bei Amazon schnappen

Nintendo Switch OLED: Schnappt euch die Konsole bei Amazon zum Knaller-Preis. (Bildquelle: GIGA)

Sichert euch die Nintendo Switch OLED inklusive Just Dance 2022 zum Spitzenpreis bei Amazon. Hier findet ihr alle Infos zu dem Angebot.

Nintendo Switch OLED & Just Dance 2022 bei Amazon

Wenn ihr Lust habt, euch eine Switch anzuschaffen, aber nur noch auf ein gutes Angebot wartet, solltet ihr den Deal bei Amazon kennen. Der Versandriese bietet die OLED-Switch in weiß inklusive des Spiels Just Dance 2022 aktuell für 320,99 Euro an. Für das Spiel müsstet ihr einzeln aktuell rund 29 Euro bezahlen, was bedeutet, dass die Switch in diesem Bundle lediglich 292 Euro kostet. Ein wirklich guter Preis, wie ein Preisvergleich von idealo zeigt.

Nintendo Switch-Konsole (OLED-Modell) Weiß + Just Dance 2022 - [Nintendo Switch] Neueste Nintendo-Konsole in weiß zusammen mit dem Bewegungsspiel Just Dance 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2022 17:38 Uhr

Nintendo Switch (OLED-Modell) kaufen: Upgrade mit besserem Display

Die Nintendo Switch OLED ist zwar kein Pro-Modell, das sich viele Fans gewünscht haben, aber die Konsole ist im Vergleich zur Basis-Switch-Version trotzdem ein schönes Upgrade mit einigen Verbesserungen.

Vor allem neue Gamer soll die überarbeitete Switch mit ihrem kräftigen und etwas größeren OLED-Display überzeugen. Im Gegensatz zur Basis-Switch mit einem 6,2 Zoll großen Screen ist der OLED-Screen 7 Zoll groß und besitzt eine bessere Farbdarstellung sowie höhere Kontraste. Die Nintendo Switch Lite dagegen hat nur ein 5,5 Zoll großes Display.

Außerdem hat Nintendo der neuen Switch auch noch einen Aufsteller spendiert, mit dem die Konsole einen stabileren Halt haben soll. Ebenfalls hat das Dock der OLED-Switch einen LAN-Port an Bord, an den ihr euer Internetkabel anschließen könnt. Die Prozessor-Bestandteile der Hybridkonsole sind darüber hinaus im Wesentlichen gleichgeblieben.

In unserem Video haben wir die Nintendo Switch OLED für euch angetestet: