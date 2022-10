Zu viel Hentai: Nintendo verschärft Zensur auf der Switch

Zensur auf der Switch: Nintendo will keine Hentai-Spiele mehr. (Bildquelle: spieletipps / Deagreez, Getty Images)

Nintendo verfolgt von nun an offenbar strengere Richtlinien für Hentai-Spiele auf der Switch. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder schlüpfrige Puzzle-Games auf der Plattform erschienen sind, soll mit nackten Tatsachen wohl vorerst Schluss sein.

Obwohl die Nintendo Switch eigentlich das Image einer familienfreundlichen Konsole hat, erregten in der Vergangenheit einige schlüpfrige Spiele-Releases auf der Hybrid-Konsole Aufsehen. Mehrere Puzzle-Spiele mit Hentai-Motiven schafften es in den vergangenen Jahren überraschenderweise in den Nintendo eShop.

Ein Spieleentwickler, der sich auf diese Art von Games spezialisiert hat, musste nun jedoch feststellen, dass Nintendo offensichtlich an der Zensur geschraubt hat und keine Nacktheit mehr auf der Plattform dulden will.

Nintendo Switch: Hentai-Spiele dürfen keine Nacktheit zeigen

Der Spiele-Publisher Gamuzumi, der in der Vergangenheit unter anderem ein Spiel namens Elves Fantasy Hentai Puzzle auf der Switch veröffentlicht hat, musste bei seinem neuesten Werk feststellen, dass Nintendo die Zensur auf der Plattform verschärfen will. Wie der Publisher auf Twitter bekannt gegeben hat, wurde der Release des Projekts Hot Tentacles Shoot von Nintendo abgelehnt.

Laut des Tweets hat der Publisher daraufhin nachgefragt und in Erfahrung gebracht, dass die Darstellung von nackten Brüsten in unzensierter Form nicht mehr zulässig sei und auf der Switch verboten würde.

Nintendo eShop: Schlüpfrige Spiele müssen zensiert werden

Der Publisher Gamuzumi hat auf Twitter weiter ausgeführt, dass die Nacktheit seiner kommenden Spiele zensiert würde und die Games danach erneut Nintendo zur Prüfung vorgelegt würden.

Ob Projekte mit Namen wie Elves Christmas Hentai Puzzle dank ein paar verpixelten Brüsten an der Zensur der Switch vorbeikommen, wird sich wohl noch zeigen müssen. Die extrem simplen Puzzle-Spiele, die eher durch ihre Optik als durch ihr Gameplay zu überzeugen versuchen, müssen sich dann aber in jedem Fall ein neues Verkaufsargument einfallen lassen.

Switch-Geheimnisse: Ein Hacker hat auf der Konsole versteckte Features enthüllt – wir zeigen sie euch im Video: