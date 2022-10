Steam-Topseller: Amazons MMO-Bruchlandung kämpft sich zurück in die Charts

New World ist zurück in den Steam-Topsellern und das passend zum Start von Brimstone Sands. (Bild: Amazon Games)

Amazons MMO New World verlor in nur wenigen Monaten nach dem Launch einen Großteil seiner Spieler. Doch die konstanten Verbesserungen scheinen Früchte zu tragen. New World steht kurz vor der Veröffentlichng des größten Inhalts-Updates und klettert bei den Steam-Topsellern bis in die Top 10.

New World kämpft sich zurück in die Steam-Topseller

Das MMO New World von Amazon legte im September 2021 zwar einen großen Release hin, verlor aber binnen weniger Monate eine Vielzahl der Spieler. Kritisiert wurden vor allem die lange Level-Phase, die von wenig spannenden Story-Quests begleitet wurde. Hinzu kamen lange Laufwege, fehlendes Endgame und viele Bugs. Das angepriesene Wirtschaftssystem funktionierte auch nicht wie gewollt.

New World büßte kurz nach dem Launch einen Großteil der Spieler ein:

Aktuell finden aber viele Spieler erneut oder auch zum ersten Mal den Weg zu New World. In den Steam-Topsellern steht das MMO gerade auf Platz 10 der meistverkauften Spiele. (Quelle: Steam). Bei den Spielerzahlen geht es in den letzten Monaten auch langsam aber stetig aufwärts. Während am 7. Juli 2022 der absolute Tiefpunkt mit etwas mehr als 19.000 aktiven Spielern erreicht war, stieg diese Zahl bis zum 29. September 2022 wieder auf über 48.000. (Quelle: SteamDB).

Bonus-XP und „Brimstone Sands“-Update

Aktuell lohnt sich New World für Neueinsteiger und Twinks, denn bis zum 17. Oktober 2022 gibt die 1,5-fache Charaktererfahrung, wodurch ihr schneller das Maximal-Level erreicht. Dieses Bonus-XP-Event läuft als Vorbereitung auf das bisher größte Inhalts-Update für New World. Brimstone Sands soll am 18. Oktober 2022 erscheinen und ein komplett neues Wüstengebiet dem Spiel hinzufügen. Das Update ist angelehnt an sowohl Ägypten als auch das Rom der Antike. Außerdem wurde gerade der Anfang der Levelphase stark überarbeitet und soll nun abwechslungsreicher sein.

Neben neuen Inhalten und weiteren Verbesserungen wünscht sich die Community einen Neuanfang, da auf vielen Servern die Wirtschaft komplett aus den Fugen geraten ist und durch Glitches erhaltener Loot kein Gleichgewicht mehr gibt. Einen solchen „Fresh Start“ soll es angeblich durch komplett neue Server geben. (Quelle: New-World-Forum). Offiziell gibt es dazu allerdings noch keine Infos.

Ob ein Neuanfang und das neue Update den Aufwärtstrend von New World noch verstärken können, zeigt sich dann voraussichtlich am 18. Oktober.