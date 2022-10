Für nur 3 Euro: Beliebtes Survival-Abenteuer stürmt Xbox-Charts

Tomb Raider kostet im Xbox-Store aktuell nur 2,99 Euro. (Bildquelle: Square Enix)

Eine echte Videospiel-Ikone macht mit ihrem gefeierten Reboot-Auftritt in den Xbox-Charts auf sich aufmerksam. Das Survival-Abenteuer ist aktuell um satte 85 Prozent im Preis reduziert und kostet nur noch knapp 3 Euro.

Mit dem Reboot Tomb Raider aus dem Jahr 2014 hat sich Gaming-Legende Lara Croft neu erfunden. Die Neuausrichtung von Square Enix und Crystal Dynamics hat den Fokus auf den knallharten Überlebenskampf ihres ersten Abenteuers und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Trilogie gelegt. Wenn ihr den Spiele-Hit bisher noch nicht gezockt habt, bietet sich nun die perfekte Gelegenheit – die Definitive Edition ist aktuell für nur 2,99 Euro im Xbox-Store verfügbar.

Tomb Raider: Survival-Action um 85 Prozent reduziert

Der Franchise-Reboot von Tomb Raider sichert sich aktuell in den Xbox-Charts einen starken vierten Platz. Natürlich dürfte dies nicht unwesentlich an dem massiven Rabatt liegen, den ihr euch momentan schnappen könnt: Statt regulär 19,99 Euro könnt ihr euch das Survival-Abenteuer jetzt für nur 2,99 Euro schnappen.

Schaut euch hier den Survivor-Trailer zu Tomb Raider an:

Tomb Raider: Survivor Trailer

Der günstige Preis sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr mit dem Spiel ein echtes Highlight aus dem langlebigen Tomb-Raider-Franchise kredenzt bekommt – was ihr auch noch einmal in unserem ausführlichen Test nachlesen könnt.

Hier geht's zu Tomb Raider im Xbox-Store!

Xbox-Charts: FIFA, Call of Duty & Tomb Raider dominieren

Trotz des Riesen-Rabatts schafft es Tomb Raider 2014 nicht ganz aufs Treppchen der Charts – Platz 1 und 2 werden von FIFA 23 belegt, während Call of Duty: Black Ops Cold War ebenfalls dank einer ordentlichen Preisreduzierung auf Platz 3 landet. Der Shooter kostet derzeit nur 23,09 Euro statt 69,99 Euro.

Lara-Croft-Fans müssen sich deswegen aber nicht grämen, denn dafür können sich auch der zweite und dritte Eintrag der Reboot-Trilogie in den Top 35 der Charts etablieren, denn beide Spiele sind ebenfalls stark im Preis reduziert. Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition belegt Rang 13 und ist von 29,99 Euro auf 5,99 Euro heruntergesetzt, während Shadow of the Tomb Raider auf Platz 35 sitzt und statt 39,99 Euro nur 13,19 Euro kostet.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, welche 8 Spielereihen einen erfolgreichen Reboot geschafft haben: