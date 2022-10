GTA 6 muss besser werden: Fans erklären Rockstar, was sich ändern muss

GTA 6: Diese 5 Fehler dürfen sich nicht wiederholen Abonniere uns

GTA 5 und GTA Online sind zwar echte Dauerbrenner, trotzdem sind sie bei Weitem nicht perfekt. Auf Reddit überlegen die Fans jetzt schon, an welchen Stellschrauben Rockstar drehen muss, damit GTA 6 noch besser wird. Welche Fehler Rockstar im nächsten Teil unserer Meinung nach nicht wiederholen sollte, verraten wir euch im oben eingebunden Video.

Wünsche für GTA 6: Das muss sich im Nachfolger laut Fans ändern

Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Das scheint das aktuelle Motto im Subreddit von GTA 6 zu sein. Erst kürzlich diskutierten die Fans dort über die Möglichkeit eines Koop-Modus für die Story-Kampagne, nun gibt es bereits den nächsten Beitrag, der fleißig kommentiert wird.

Reddit-Nutzer Interesting-Egg-300 wollte von der Community wissen, aus welchen GTA-5-Fehlern Rockstar für GTA 6 lernen könnte. Über 200 Kommentare finden sich mittlerweile unter dem Thread, die viel Input liefern und einige interessante Verbesserungsvorschläge bieten:

„Mehr und bessere Möglichkeiten, sein Geld auszugeben – ich denke, das ist ein wichtiges Thema, das angegangen werden muss.“ – Epic-JackyWen

„Bitte gebt uns die Möglichkeit, im Einzelspielermodus tatsächlich heimlich zu spielen. Ich habe es satt, dass diese NPCs selbst mit einem Schalldämpfer wissen, wo ich bin.“ – ThatFisherBoyy

„Wir brauchen hochwertige Endgame-Inhalte. Wenn man zum ersten Mal ein GTA-Spiel zockt, gibt es so viel zu tun! Aber nachdem man das Spiel beendet hat, ist es so, als würde man nur noch eine Checkliste abarbeiten. Kein echter Endgame-Inhalt, der einen zum Weiterspielen anregt.“ – Tyl3rmagnus

Weitere Fan-Ideen für GTA 6

Doch das ist nur ein Bruchteil der Vorschläge, die sich unter dem Reddit-Thread finden. Viele Spieler wünschen sich etwa, dass man in GTA 6 mehr Innenräume von Gebäuden betreten kann, die Möglichkeit in Gebäuden zu rennen und ein besseres Schadensmodell als in GTA 5. Mit Letzterem konnte übrigens seiner Zeit GTA 4 auftrumpfen.

Manche Fans fordern sogar eine Änderung, die für einige langjährige Fans beinahe nach einem Sakrileg klingen könnte: ein begrenztes Waffeninventar. Anstatt also jederzeit und überall einen Raketenwerfer aus seinem Anzug ziehen zu können, soll es limitierte Slots geben – wie auch in Red Dead Redemption 2. Um die hinterlegten Waffen im Inventar zu wechseln, könnte beispielsweise der Kofferraum eines Autos als mobiles Waffenlager herhalten.

