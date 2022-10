GTA bis Super Mario: 9 abgefahrene Missionen, in denen ihr einen Drogentrip erlebt

Michael aus GTA 5 bleibt auch nicht von einem Drogentrip verschont. (Bild: Rockstar Games)

In einigen Spielen verstecken sich ganz bestimmte Missionen, die euch auf wilde Trips schicken oder Halluzinationen auslösen. In folgenden 9 Games könnt ihr so einen waschechten Drogentrip erleben.

Grand Theft Auto, Bioshock und mehr: Drogen-Trips in Videospielen

Drogen-Trips, Halluzinationen und Wahnvorstellungen werden in Videospielen oft und in unterschiedlichen Funktionen eingesetzt. Besonders in Horror-Spielen finden solche Effekte Verwendung, mit denen die Gaming-Welt noch bizarrer und furchteinflößender gestaltet werden kann.

Doch auch Games aus dem Shooter- oder Action-Abenteuer-Genre wie Bioshock oder Grand Theft Auto bedienen sich gerne hin und wieder Sequenzen, in denen eure Protagonisten unter dem Einfluss verbotener Substanzen stehen – die wiederum in der Folge einen starken Einfluss auf euer Gaming-Erlebnis ausüben.

Neun solcher besonders verrückten Drogen-Trips und Halluzinationen haben wir euch am Ende dieses Artikels in einer bewusstseinserweiternden Bilderstrecke zusammengestellt.

Gefährliche Halluzinationen: Verbotene Substanzen und ihre Folgen

Meistens wird euer Protagonist in Videospielen ohne eigene Kenntnis davon von Bösewichtern unter Drogen gesetzt oder vergiftet, was mehrere Level an Halluzinationen zur Folge haben kann. Es geschieht allerdings auch hin und wieder, dass sich euer Held selbst die halluzinogenen Substanzen verabreicht.

Manchmal können euch diese Entscheidungen im Spiel besondere Fähigkeiten freischalten, deutlich häufiger allerdings werdet ihr in groteske (Alp-)Traumwelten gestürzt, aus denen ihr euch nur mit größter Mühe befreien könnt.

Ob es ein guter oder schlechter Trip war: In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch hier neun Drogen-Trips und Halluzinationen, die auf die eine oder andere Weise unvergesslich sind: