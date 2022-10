Neuer NfS-Trailer bringt Fans zum Ausrasten – aber warum?

Need for Speed Unbound – Offizieller Enthüllungstrailer

Nach einer etwas längeren Pause meldet sich Need for Speed zurück – und zwar mit dem ersten Enthüllungstrailer des neuen Teils Unbound. Das Feedback der Fans ist durch die Bank positiv – aber was genau feiern die Rennspielfans am Comeback? Besagten Trailer gibt es oben zu sehen.

Need for Speed Unbound: Rennspielreihe wagt etwas Neues

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Mit einem etwa anderthalb minütigen Enthüllungstrailer stellte EA sein neuestes Need for Speed vor: Unbound.

Und die erste große Änderung macht sich bereits nach einigen Sekunden bemerkbar: Statt erneut auf eine möglichst realistische Optik zu setzen, wagen die Entwickler dieses Mal einen interessanten Spagat und kombinieren die klassische Grafik mit einigen Anime-Elementen.

Die in den Cutscenes gezeigten Charaktere sowie der aufsteigende Qualm der durchdrehenden Reifen und viele weitere Details in der Spielwelt werden dieses Mal mit gezeichneter Grafik dargestellt. Daraus ergibt sich ein ganz eigener Stil, regelrecht ein kleines Alleinstellungsmerkmal.

Ebenfalls neu: Unbound soll laut offizieller Aussage in 4K-Auflösung und mit 60 FPS auf PS5 und Xbox Series X laufen. Das Spiel erscheint zusätzlich auch für PC und natürlich die Series S. Für alle Plattformen wird das gleiche Release-Datum angepeilt: der 2. Dezember 2022.

Noch rund zwei Monate dauert es, bis das neue Need for Speed erscheint. Genug Zeit, um den alten Teil nachzuholen, wenn ihr das nicht schon getan habt:

Need for Speed Heat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2022 17:25 Uhr

Trailer kommt bei den NfS-Fans fantastisch an

Doch taugt den Fans die neue Optik und der neue Stil auch? Die kurze Antwort: Und wie! Sowohl in den Kommentaren unter dem YouTube-Video sowieso im dazu angelegten Reddit-Thread jagt ein Lob das andere:

„Ich bin absolut begeistert, was sie mit diesem Spiel gemacht haben! Von den animierten Charakteren und Effekten bis hin zu den realistischen Autos, die gegeneinander fahren, einfach fantastisch meiner Meinung nach“ – hotshot via YouTube

„Ich liebe, wie alles ein bisschen realistischer wird, wenn die Bullen ins Spiel kommen“ – DriftstaBoii via YouTube

„Ich war nicht überzeugt von den Cartoon-Charakteren, aber nach dem Trailer bin ich überzeugt, dass es einzigartig und echt fresh aussieht.“ – Shane_555 via Reddit

Und nicht nur die Fans sind vom Trailer überzeugt, auch unserem Need-for-Speed-Experten Marco Tito Aronica konnte das kurze Video in den Bann ziehen:

„Den Comic-Stil mag ich. Die quietschbunte Optik eher weniger. Ich hoffe auf einen Spagat aus unterhaltsamen Zwischensequenzen, die bitte nicht zu hip und cool und dadurch sehr anstrengend werden sowie einer Gameplay-Weiterentwicklung des Vorgängers mit einer offenen Spielwelt, in der es etwas mehr zu entdecken gibt. Die aufgemotzten Autos unter klarem Nachthimmel untermalt mit stimmigen Rap-Beats lässt in mir, wieder einmal, die Hoffnung auf einen würdigen Underground-Nachfolger entfachen.“

Es scheint so, als würde EA mit Need for Speed Unbound den Fans genau das liefern, was sie wollen. Das Feedback ist auf jeden Fall überwältigend. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das Spiel nicht nur ordentlich den Motor aufheulen sondern diese Leistung auch auf die Straße bringen kann.