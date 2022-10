God of War Ragnarök: Bestellt das Spiel bei Saturn vor und erhaltet ungewöhnliches Geschenk

Nicht mehr lange warten und God of War Ragnarök erscheint endlich (Bildquelle: Santa Monica Studio).

Nach langem Warten und etlichen Verzögerungen ist es endlich so weit: God of War Ragnarök erscheint am 9. November. Schon jetzt könnt ihr euch das Spiel vorbestellen und bei Saturn bekommt ihr coole Vorbesteller-Boni gratis dazu.

Bestellt God of War Ragnarök bei Saturn vor und sichert euch Boni

Das lang erwartete Action-Adventure aus dem Hause Santa Monica Studio hat mittlerweile nicht nur endlich ein Veröffentlichungsdatum, sondern kann auch bereits für die PS5 (79,99 Euro) und auch noch die PS4 (69,99 Euro) vorbestellt werden. Am 9. November erscheint das Fantasy-Epos rund um Kratos und seinen Sohn Atreus besser bekannt als „Junge“. Wer gerne coole Vorbesteller-Boni dazu bekommen möchte, sollte sich das exklusive Angebot bei Saturn nicht entgehen lassen: Dort bekommt ihr nämlich neben den digitalen Inhalten (Kratos Schneewehe-Rüstung und Atreus' Schneewehe-Waffenrock) auch noch einen coolen Schlüsselanhänger mit God of War Ragnarök Design.

God Of War Ragnarök exklusive Launch Edition - [PlayStation 5] Kratos und sein Sohn Atreus sind wieder da und stellen sich Ragnarök, dem Untergang der Götter. Enthält Kratos Schneewehe-Rüstung, Atreus' Schneewehe-Waffenrock & Schlüsselband. Exklusiv für PS4 & Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2022 07:55 Uhr

God Of War Ragnarök exklusive Launch Edition - [PlayStation 4] Kratos und sein Sohn Atreus sind wieder da und stellen sich Ragnarök, dem Untergang der Götter. Enthält Kratos Schneewehe-Rüstung, Atreus' Schneewehe-Waffenrock & Schlüsselband. Exklusiv für PS4 & PS5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2022 08:14 Uhr

Falls ihr euch das Spiel nach Hause liefern lässt, müsst ihr noch eine Versandkostenpauschale in Höhe von 4,99 Euro bezahlen, da eine Altersprüfung an der Haustür erfolgen muss. Wenn ihr das umgehen möchtet, könnt ihr euch das Spiel auch direkt in die nächste Saturn-Filiale in eurer Nähe senden lassen. Ihr zahlt keine Versandkosten, bekommt die Vorbesteller-Boni aber trotzdem.

Seht euch hier den offiziellen Story-Trailer zu God of War Ragnarök an:

God of War Ragnarök – State of Play Sep 2022 Story Trailer

Saturn: God of War Ragnarök inklusive Schlüsselband bestellen

(Bildquelle: Santa Monica Studio).

Die Geschichte von Kratos geht bereits in die 9. Runde, die von Atreus aber erst in die 2. und knüpft direkt an das 2018 erschienene God of War an. Die Bedrohung, welche sich durch Ragnarök anbahnt, rückt immer näher und so müssen Kratos und Atreus gemeinsam die 9 Welten bereisen, um sich auf die epische Schlacht der Götter vorzubereiten. Mit vielen neuen Gegnertypen, atemberaubenden Landschaften und neuen lustigen Sprüchen von Mimir verspricht auch dieser Teil ein voller Erfolg zu werden.