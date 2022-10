PS4 & PS5: Rennspiel rast dank Riesen-Rabatt an die Charts-Spitze

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ist ein PlayStation-Bestseller. (Bildquelle: EA)

Ein rasantes Rennspiel hat sich in den PlayStation-Charts auf die Pole Position gesetzt – dank eines satten Rabatts. Das Racing Game von EA ist derzeit um 90 Prozent im Preis reduziert und somit schon für unter 4 Euro zu haben.

Rennsport-Fans finden im PlayStation-Store derzeit ein starkes Angebot vor: Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ist stark im Preis reduziert und kostet nur noch 3,99 Euro. Der 90-Prozent-Rabatt katapultiert das Rennspiel sogar auf den ersten Platz der PlayStation-Verkaufscharts.

Need for Speed: Hot Pursuit wird zum Hit auf der PS4 & PS5

Need for Speed: Hot Pursuit ist ursprünglich bereits 2010 unter anderem für die PS3 und Xbox 360 erschienen. 10 Jahre später spendierte EA dem Spiel eine Remastered Edition, die ihr nun zum Spottpreis von nur 3,99 Euro statt regulär 39,99 Euro im PlayStation-Store findet.

Schaut euch hier den Trailer zu Need for Speed: Hot Pursuit Remastered an:

NfS Hot Pursuit Remastered: Official Launch Trailer

In Need for Speed: Hot Pursuit macht ihr fiktive Region Seacrest County unsicher und liefert euch bei illegalen Rennen mit der Polizei spannende Verfolgungsjagden. Racing-Fans sollten sich dieses Angebot in jedem Fall genauer anschauen, denn das Original konnte in unserem Test absolut überzeugen.

Hier geht's zu Need for Speed: Hot Pursuit im PS-Store!

PlayStation-Charts: Rabatte sorgen für Bewegung

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ist nicht das einzige Spiel, das die Bestseller-Charts im PlayStation-Store dank eines großzügigen Rabatts durcheinanderwirbelt. Auch auf Platz 2 landet mit Dragon Ball Z: Kakarot ein Spiel, das um 75 Prozent reduziert ist und derzeit schon für 17,49 Euro statt 69,99 Euro zu haben ist.

Auch auf Rang 4, dicht hinter Survival-Horror-Hit The Last of Us 2, kann sich The Crew 2 dank eines 80-Prozent-Rabatts etablieren. Der Trend setzt sich schließlich auf Platz 9 mit Fallout 4: Game of the Year Edition fort, die derzeit nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro kostet.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 coole Features, die die PS5 noch besser machen würden: