Warnung an Switch-Spieler: Darum solltet ihr die teure Skyrim-Version (noch) nicht kaufen

Die Anniversary-Edition von Skyrim macht Probleme auf der Switch. (Bild: Nintendo)

Die Anniversary-Edition von Skyrim hat es auch endlich auf die Nintendo Switch geschafft. Doch die teure Version des Jahre alten RPG-Hits sorgt für ein ärgerliches Problem bei den Spielern. Was genau los ist und ob Bethesda schon eine Lösung parat hat, erklären wir euch ganz genau.

Skyrim: Anniversary-Edition auf der Switch – Spieler haben ein nerviges Problem

Seit 2017 können Switch-Spieler auch in den Genuss von The Elder Scrolls 5: Skyrim kommen. Und jetzt ist auch endlich die Anniversary-Edition auf Nintendos Konsole aufgeschlagen.

Während die Grundversion von Skyrim auf der Switch einwandfrei läuft, bringt das Upgrade erhebliche Performance-Probleme mit sich.

In einigen Städten des Rollenspiels erleben die Spielenden starke FPS-Einbrüche, so zum Beispiel in Rifton, wie das folgende YouTube-Video schön demonstriert:

Gibt es schon eine Lösung für die FPS-Probleme?

Aktueller Workaround ist ein schlechter Scherz

Auf Reddit lassen sich mehrere Spielende über die schlechte Performance der Anniversary-Edition aus. Sie konnten auch schon feststellen, dass es definitiv an dem knapp 20 Euro teuren Upgrade liegt (Quelle: Reddit).

Der bisherige Workaround ist leider ziemlich ernüchternd. Euch bleibt nichts anderes übrig, als die Deinstallation des Anniversary-Upgrades, wenn ihr die Framerate-Einbrüche in den Griff kriegen wollt.

Was müsst ihr dafür tun?

Deinstalliert das gesamte Game Geht in euren Nintendo eShop Klickt auf euer Account-Icon (in der oberen rechten Ecke) Geht zum Bereich „Erneut Herunterladen“ Sucht „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ in der Liste Haltet die linke Schultertaste gedrückt, während ihr mit „A“ auf das Wolken-Icon klickt Ihr werdet gefragt, ob ihr das Spiel ohne DLCs herunterladen wollt, bestätigt es erneut mit „A“

Ob diese Methode auch wirkt, wenn ihr nicht nur das Upgrade, sondern gleich die gesamte Anniversary-Edition von Skyrim gekauft habt, müsst ihr ausprobieren.

Einige User auf Reddit berichten davon, dass der kostenfreie Patch einige Mods herunterlädt, die das Spiel zum Abstürzen bringen können – so zum Beispiel der Survival Mode. Dieser sollte also nach Möglichkeit auch ausgeschaltet werden.

Bethesda hat bisher noch keine Lösung geliefert, Support-Antworten der Spielerinnen und Spieler zeigen aber, dass die Entwickler von den Performance-Problemen wissen. Ob und wann ein Patch folgen wird, ist noch nicht klar.

Die Fans sind vor allem verärgert darüber, dass das eigentliche Upgrade den gegenteiligen Effekt hat und ein bereits gekauftes und einwandfreies Spiel verschlechtert. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch das Upgrade auch zuzulegen, solltet ihr besser warten, bis Bethesda die Probleme beseitigt hat.

Skyrim-Fans sind es gewohnt, dass das Rollenspiel nicht ganz rund läuft, wie diese Bilderstrecke beweist: