So bitter: Sadistischer Skyrim-Zombie sperrt Spieler für immer ein

Und wieder hat es einen Spieler getroffen: Für immer eingesperrt von einem einfachen Draugr! Haben wir die Monster in Skyrim unterschätzt? (Bildquelle: Bethesda / Pixabay, daniel reche)

Ihr glaubt, Draugr und derlei Monster in Skyrim sind einfache Gegner? Ihr glaubt, eure tolle Rüstung kann euch vor jedem bitteren Schicksal schützen? Tja, dann irrt ihr euch. Denn die unheimlichen Wesen kennen die Map des Spiels auswendig und wissen ganz genau, wie sie euch für immer in ein Gefängnis einsperren können.

Skyrim-Draugr zeigen ihr wahres Gesicht mit bitterbösem Angriff

Es ist nicht das erste Mal passiert. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein. All die Stunden, die ihr NPCs reingelegt habt, die ihr Gegner in Skyrim mit etlichen Siegen niedergestreckt habt? All die Stunden, die ihr dachtet, ihr seid der ultimative, unbesiegbare Held in Skyrim? Nun, jetzt kommt alles zurück, und das doppelt und dreifach.

Ja, die Draugr sind auf einem Rachefeldzug, vor dem euch nicht einmal die Schnellreise retten kann. Denn sie sperren euch ein, in ein Gefängnis aus undurchdringbaren, unsichtbaren Wänden. Redditor The-1-Percent-Milk hat ein Video von dem perfiden Angriff des Draugrs gemacht, der seine spielgegebene Macht nutzt, um eurem Avatar das Schlimmste anzutun. Seht selbst:

Was aber ist hier eigentlich passiert? Der minutiös ausgerichtete Drachenschrei des Draugrs hat den armen Spieler in eins von vielen kleinen versteckten Gefängnissen auf der Map gesperrt: Sadistisch angelegte "Gesteinsblasen", deren einziger Zugang so klein ist, dass nur bewusstlos geschlagene Avatare in sie hinein gequetscht werden können. Einen Ausgang gibt es danach nicht mehr. Nicht einmal könnt ihr euch den Weg freischaufeln, denn wie wir alle wissen, ist der Erdboden in Skyrim unzerstörbar.

Und was ist mit der Schnellreise, dem eigenen kleinen Trick der Spieler? Nun, die Schnellreise funktioniert nicht, solange ein schadenfreudiger Gegner in der Nähe feixt. Weswegen euch letztendlich nur eine Lösung bleibt: der Tod. Und dann, natürlich, das Laden eines vorherigen Spielstandes.

Es ist unklar, wie genau die Gegner in Skyrim ihre Drachenschreie derart millimetergenau konfigurieren, um euch in diese winzigen Gefängnisse zu sperren. Aber Fakt ist, dass sie es tun – und dass ihr nie, niemals, speichern solltet, wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet. Ihr seid gewarnt.