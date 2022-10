Mittelalter-Strategiespiel begeistert Steam-Fans mit Gratis-Version

In Manor Lords baut ihr eure eigene mittelalterliche Stadt auf. (Bild: Slavic Magic)

Beim Steam Next Fest begeistert gerade Manor Lords die Strategie-Fans. Das Aufbauspiel mit detailverliebtem Mittelalter-Setting führt mit seiner kostenlosen Demo gerade die Listen des Steam-Events an. Manor Lord überzeugt mit spannenden Mechaniken beim Städtebau und dem ausgeklügelten Ressourcenmanagement.

Manor Lords: Mittelalter-Strategie ist ein Hit auf Steam

Beim Steam Next Fest geht es natürlich um kommende Spiele und dabei vor allem um die aus dem Indie-Bereich. Egal auf welcher der Toplisten des Events, Manor Lords führt diese an. So hat das Spiel nicht nur die meisten aktiven Demo-Nutzer, sondern schafft es von dort auch auf den ersten Platz der Spiele, die sich Steam-Nutzer auf ihre Wunschliste packen. (Quelle: Steam Next Fest). Hier könnt ihr die Demo kostenlos bis zum 10. Oktober 2022 über die Steam-Seite herunterladen.

Die hohe Popularität hat Manor Lords sogar einen Platz auf der globalen Topliste mit den am meisten gewünschten Spielen beschert. Dort steht es aktuell auf Platz 11 noch vor Spielen wie ARK 2 oder Call of Duty: Modern Warfare 2. (Quelle: Steam).

Der Trailer zu Manor Lords anlässlich des Steam Next Festes:

Manor Lords - Steam Next Fest Announcement

Was erwartet euch in Manor Lords?

Falls historische Städtebau-Simulationen euer Ding sind, ist Manor Lords vermutlich euer Spiel. Als mittelalterlicher Fürst macht ihr aus eurem kleinen Dorf eine florierende Stadt. Beim Bau eurer Stadt habt ihr sehr viele Freiheiten. Ihr legt selbständig Straßen an, baut erste Produktionsgebäude, wo ihr die entsprechenden Ressourcen findet und teilt euren Bauern eine Arbeit zu.

Für Wohnhäuser legt ihr beispielsweise Wohngebiete an, auf denen dann das Spiel automatisch Gebäude entsprechend des Platzes errichtet. Wohnhäuser haben eine kleine Besonderheit, denn gibt es genug Platz, könnt ihr einen Gemüsegarten anlegen oder einen Hühnerstall bauen. Diese Anbauten sind nicht nur Deko, sondern produzieren wirklich Nahrung.

Ihr müsst bei der Expansion das Ressourcenmanagement im Blick behalten. Wildtiere flüchten vor zu viel städtischem Treiben, Wälder müssen aufgeforstet werden und beim Ackerbau ist die Fruchtfolge zu beachten, um die Böden zu erhalten. Sind eure Bewohner versorgt, können überschüssige Waren an Händler verkauft werden.

Euer Startgebiet ist klein, doch durch die Ausbildung von Kriegern könnt ihr euer Gebiet erweitern. Außerdem gilt es Rebellionen einzudämmen und Räuberbanden zu bekämpfen. Allerdings gibt es auch Diplomatiesystem, über das ihr mit anderen Herrschern interagieren könnt. Die Kämpfe erinnern an Total-War-Schlachten und sollen viele taktische Möglichkeiten bieten. Wie auch im Rest des Spiels wird auf historische Genauigkeit geachtet. Jeder Soldat, der in der Schlacht fällt, fehlt hinterher als Arbeitskraft in der Stadt und so kann ein gewonnener Kampf trotzdem der wirtschaftliche Untergang sein.

Beachtet, dass diese Demo nur einen Teil des Spiels enthält (Städtebau) und die Expansion auf andere Gebiete noch nicht funktioniert. Das Spiel befindet sich noch Entwicklung, Bugs und Fehler sind also zu erwarten. Außerdem wird Manor Lords von einem einzigen Entwickler umgesetzt. Dessen „Herzensprojekt“ hat noch kein Releasedatum.