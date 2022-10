Lohnt sich PlayStation Stars wirklich? Community rechnet es aus – und wir rechnen ab

PlayStation Stars: So viel müsst ihr für ein Gratis-Game investieren. (Bildquelle: spieletipps / panic_attack, Getty Images)

Mit PlayStation Stars sollen PS4- und PS5-Besitzer von Sony mit verschiedenen Prämien für ihre Treue belohnt werden und sich sogar Gratis-Games im Store verdienen können. Ein Fan hat jetzt vorgerechnet, ob sich das Bonus-Programm wirklich lohnt.

PlayStation startet neues Treueprogramm

Diese Woche hat Sony das Treueprogramm PlayStation Stars in Nordamerika gestartet und Europa soll schon am 13. Oktober folgen. Ihr könnt euch kostenlos für das Programm anmelden und durch Herausforderungen, Trophäen und Spielekäufe Punkte verdienen, die ihr wiederum für Prämien im Shop einlösen könnt. Sogar ganze Spiele könnt ihr euch mit genug Punkten sichern – allerdings müsst ihr dafür eine heftige Summe investieren, wie ein Fan jetzt vorgerechnet hat.

PlayStation Stars: Gratis-Game kostet über 1.700 US-Dollar

Mit dem Treueprogramm PlayStation Stars könnt ihr auf eurer Konsole zwei Arten von Prämien sammeln: digitale Sammlerstücke, die ihr euch in einer virtuellen Vitrine anschauen könnt und Treuepunkte, die ihr zum Beispiel gegen PSN-Guthaben oder Spiele im Shop eintauschen könnt. (Quelle: PlayStation)

Um ein PS5-Spiel im Shop allein durch Treuepunkte zu finanzieren, müsst ihr vorher allerdings richtig tief in die Tasche greifen: In Nordamerika ist das Horror-Spiel The Quarry derzeit für 17.500 Treuepunkte oder 69,99 US-Dollar im PlayStation-Store verfügbar – wenn Gamer dies allein über Spielekäufe finanzieren wollten, müssten sie zuerst umgerechnet Spiele im Wert von 1.750 US-Dollar ausgeben, da aktuell 10 Treuepunkte pro ausgegebenem Dollar ausgelobt werden. Dies entspricht 25 vollpreisigen PS5-Spielen. (Quelle: Tweaktown)

In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle weiteren wichtigen Infos zu PlayStation Stars.

Kommentar von Gregor Elsholz:

Einem geschenkten Game sollte man natürlich nicht allzu pingelig in den Code sehen, aber 17.500 Treuepunkte für ein Spiel wie The Quarry zu verlangen, ist schon eine echte Hausnummer, die die Sinnhaftigkeit der PlayStation Stars für mich ein wenig in Zweifel zieht. Sicherlich dürfen sich alle freuen, deren Herz bei den Worten digitale Sammlerstücke aufgeht, aber ich wüsste nicht, wieso und für wen ich diese anhäufen sollte.



Zwar ist es eine nette Zugabe, dass PSN-Guthaben vermutlich auch in kleineren Mengen durchs Zocken und Einkaufen im PlayStation-Store verdient werden kann, aber die Belohnungen scheinen zumindest auf dem ersten Level von PlayStation Stars durch den knallharten Umtauschkurs eher minimal auszufallen – auch wenn das Sammeln von Trophäen und Erledigen von Herausforderungen immerhin noch ein paar Extra-Punkte in die Kasse spülen können.



Vor allem aber erinnert mich diese Rechnung daran, dass 25 vollpreisige PS5-Spiele mittlerweile über 1.700 US-Dollar beziehungsweise 2.000 Euro in Deutschland kosten, was den großzügigen Belohnungsgedanken von PlayStation Stars sofort auf schmerzhafte Weise abschwächt.

