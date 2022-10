Erste Abrechnung mit Wild Hearts: EAs Monster Hunter hat Potenzial, aber …

Wild Hearts – 7 Minuten Gameplay

Nach einigen Stunden in der Spielwelt von Wild Hearts ziehen wir ein erstes Fazit – und das fällt ernüchternd aus. Das Gameplay bietet zwar Potenzial, doch die Entwickler müssen noch an etlichen Stellschrauben drehen, damit aus der Monster-Hunter-Alternative eine wirklich runde Sache wird.

Was ist Wild Hearts?

Machen wir es kurz: Mit Wild Hearts bringt EA Anfang des nächsten Jahres seine eigene Konkurrenz zu Monster Hunter auf dem Markt. Das Action-RPG setzt auf ein echtzeitbasiertes Kampfsystem und lässt uns in relativ großen Gebieten gegen mal mehr, mal weniger gigantische Monster (im Spiel Kemono genannt) kämpfen – wahlweise auch im Koop mit bis zu zwei Mitspielern. Entwickler Omega Force bringt entsprechende Erfahrung bereits mit. Das Studio hat mit der Toukiden-Reihe zwei ähnliche Spiele auf die Beine gestellt. Nun will man mit Wild Hearts jedoch endlich den richtig großen Wurf landen.

Für die Monsterjagd in Wild Hearts steht uns neben allerlei unterschiedlichen Waffen, die wir mit den erbeuteten Materialien nach und nach verbessern können, auch eine ganz besondere Fähigkeit zur Verfügung: das Karakuri.

Kompakte Boxen und sogar ganze Gebäude lassen sich dank des Karakuri blitzschnell hochziehen. (Screenshot: spieletipps)

Das Karakuri ist Wild Hearts Alleinstellungsmerkmal

Das Karakuri erlaubt es uns, im Kampf nützliche Gadgets aus dem Nichts zu errichten. Kleine Boxen können etwa als Sprunghilfe genutzt werden, um ein Kemono von oben anzugreifen und damit zusätzlichen Schaden auszuteilen. Alternativ könnt ihr auch flott eine stabile Wand zwischen euch und eurem Gegner errichten. Rast der anschließend mit ordentlich Anlauf in die von euch errichtete Blockade, kann das nicht nur seinen Angriff stoppen, sondern ihn mitunter sogar für kurze Zeit außer Gefecht setzen, was euch die Chance zum Angriff gibt.

„Du kannst nicht vorbei!“ Wer einem anstürmenden Kemono dank des Karakuri fix eine Wand vor die Nase setzt, kann den Angriff nicht nur stoppen, sondern das Monster sogar kurzzeitig betäuben. (Screenshots: spieletipps)

Im oben eingebundenen Gameplay-Trailer zu sehen sind bereits einige weitere Kampffunktionen – etwa ein großer Hammer, der mit einem gezielten Schlag ordentlich Schaden verursachen kann. In unserem frühen Preview-Build standen uns aber nur die zuvor genannten Funktionen zur Verfügung, sodass wir die Fähigkeit noch nicht so dynamisch einsetzen konnten, wie wir es uns gewünscht hätten. Doch das System hat verdammt viel Potenzial, keine Frage.

Auch außerhalb des Kampfes spielt das Karakuri eine zentrale Rolle. So wird es genutzt, um Gebäude wie ein Camp hochzuziehen, in das ihr jederzeit via Schnellreise zurückkehren könnt. Doch auch eine Werkbank, die ihr zum Herstellen und Verbessern von Waffen braucht oder ein Turm, der euch Kemono in eurer Nähe auf der Karte markiert, könnt ihr damit aus dem Boden stampfen.

Dank einer Zipline, die ihr mithilfe des Karakuri errichten könnt, kommt ihr in Wild Hearts schnell von A nach B und überwindet in kürzester Zeit sogar hohe Berge. (Screenshot: spieletipps)

Monster-Hunter-Fans kommen in Wild Hearts schnell zurecht

Doch wie genau spielt sich jetzt so eine Monsterjagd in Wild Hearts? Tatsächlich recht ähnlich wie in Monster Hunter. Nachdem ihr eine Quest angenommen habt, macht ihr das Kemono eurer Wahl ausfindig und zückt eure Waffe – oder in unserem Fall einen Regenschirm.

Das Biom, das wir im Previewbuild erkunden konnten, bot viele unterschiedliche kleine Areale – eine Augenweide waren die Gebiete jedoch nicht. (Screenshot: spieletipps)

Mit der Waffe eurer Wahl prügelt ihr möglichst zielgerichtet auf das Monster ein und weicht dabei im besten Fall gleichzeitig seinen Attacken aus – und das so lange, bis es zu Boden geht und ihr abschließend im Rahmen einer kleinen Cutscene den tödlichen Schlag ausführen könnt. Der grundsätzliche Gameplay-Loop macht Laune und es kommt auch immer wieder Spannung auf. Nach und nach lernt man die Monster, ihre Bewegungsmuster und ihre Schwachstellen kennen und weiß, wie man den Attacken ausweichen kann – oder zumindest glaubt man das. Denn genau dort stoßen wir buchstäblich auf das erste Problem: die Hitboxen der Kemono.

Diese fallen gerne sehr großzügig aus, sodass euch ein Angriff des Monsters durchaus auch dann erwischt, wenn es euch gar nicht berührt hat. Hinzu kommt, dass es keine Möglichkeit gibt, eure Angriffsanimationen abzubrechen. Wer also gerade dabei ist, eine fette Kombo rauszuhauen, nun aber spontan mit einer Rolle einer Monsterattacke ausweichen will, hat Pech. Letzteres Problem mag sich nach ein paar Dutzend Spielstunden in Luft auflösen, wenn man erstmal das Moveset einer Lieblingswaffengattung verinnerlicht hat, uns ist es bei unserer Anspielsession dennoch negativ aufgefallen.

Viel schlimmer ist jedoch die Kameraführung – vor allem bei großen Monstern, die sich in eher kleinen Gebieten rumtreiben. Dann seht ihr statt eures actionreiches Schlagabtausches oftmals nur noch mal die niedrig aufgelöste Textur der Wand oder aber das Innere des von euch angegriffenen Kemonos. Und das ist bei Weitem keine Seltenheit. In etlichen Situationen konnten wir beim Spielen nicht einmal abschätzen, ob wir gerade den Kopf oder das Hinterteil der Monster vor uns haben. Da müssen die Entwickler auf jeden Fall noch einmal ran.

Wo ist hier oben, unten, links oder rechts? Oftmals sorgt die Kamera dafür, dass ihr den Überblick komplett verliert. (Screenshot: spieletipps)

Wild Hearts hat etliche technische Probleme

EA ließ uns ein paar Tage lang einen Blick in einen Preview-Build von Wild Hearts auf dem PC werfen – und ganz unter uns: In technischer Hinsicht war diese Version ein Graus.

Trotz recht aktuellem Gaming-PC (Ryzen 9 3900X, RTX 2080 SUPER, 32 GB RAM) erreichten wir die meiste Zeit bei Full-HD-Auflösung lediglich 30 bis 50 FPS. In manchen Situationen ging die Bildrate sogar noch weiter in den Keller. Das trübte nicht nur den Spielspaß – vor allem in den Kämpfen mit den Kemono – es ist auch ein Warnzeichen für alle PC-Spieler. Sollten die Entwickler innerhalb der nächsten 4 Monate die Performance nicht massiv verbessern, sollten alle Fans einen gigantischen Bogen um die PC-Version machen.

Wenn das Spiel mindestens wie ein echter Next-Gen-Anwärter aussehen würde, wäre das auch nur halb so schlimm. Doch obwohl wir alle Grafikeinstellungen aufs Maximum (in Falle des Preview-Builds also Hoch) gesetzt hatten, konnte uns die Optik nicht aus den Socken hauen. Gefühlt liegt sie etwa auf dem Niveau von Monster Hunter World. Ein bisschen mehr Vegetation in der Spielwelt, ein paar zusätzliche Details bei den Monstern und den Spielfiguren – doch ein kompletter Generationssprung fühlt sich anders an.

Wild Hearts sieht zweckmäßig aus. (Screenshot: spieletipps)

Wild Hearts: Ersteindruck von Robert Kohlick

Wild Hearts scheint genau das zu werden, was wir bereits erwartet haben: EAs Eigeninterpretation der Monster-Hunter-Formel. Doch viel Neues sucht man abseits des Karakuri vergeblich. Das muss nichts Schlechtes sein – schließlich braucht man das Rad nicht neu erfinden und so finden sich Monster-Hunter-Spieler ohne große Umgewöhnung direkt zurecht. Erfrischend wirkt hingegen das Monster-Design. Dank der vielen pflanzlichen Elemente sind die Kemono optisch mit der Flora verbunden – das sorgt für einen ganz eigenen Charme. Aber seht selbst:

Das „Ragetail“ ist eine Mischung aus Knolle und Maus (Screenshot: spieletipps)

Das Sapscourge wirkt wie eine flauschige Lavaraupe auf vier Beinen (Screenshot: spieletipps)

Kingtusk ist das größte der drei Monster, denen wir in unserer Version das Fell über die Ohren ziehen konnten (Bild: spieletipps)