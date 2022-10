Overwatch 2: Das größte Problem hat nichts mit dem Gameplay zu tun

Der Ärger um Overwatch 2 hört nicht auf. Dabei ist der Shooter eigentlich richtig gut. (Bild: Blizzard)

Overwatch 2 ist seit einigen Tagen raus und der Zustand des Spiels ist immer noch problematisch. Das bezieht sich aber nicht auf das Gameplay oder die irren Warteschlangen, sondern auf den missglückten Transfer der Skins.

„Wo sind meine Skins?“ – Spieler bangen um ihre Items

Overwatch 2 hatte wahrlich keinen leichten Start. Ein DDoS-Angriff sorgte zum Release dafür, dass die Fans reihenweise in endlosen Warteschlangen festhingen.

Mittlerweile hat sich der Angriff gelegt und es gibt nur noch zu Stoßzeiten verkraftbare Warteschlangen. Allerdings hat sich in den letzten Tagen ein anderes Problem offenbart und zwar, dass der Transfer oder besser gesagt die Verschmelzung von Overwatch 1 mit Overwatch 2 nicht so richtig funktioniert.

Die Folge: Ein Großteil aller Skins, Emotes und weitere kosmetische Items wurden nicht oder nur teilweise in das neue Spiel übernommen. Wer also besonders stolz auf seine legendären Skins war, der schaut aktuell in Röhre.

Die User-Berichte unterscheiden sich hier allerdings sehr stark und sind auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Weshalb es auch vermehrt zu Verwirrung in der Community kam. Werden die Skins doch nicht übertragen? Muss man alles neu kaufen? Arbeitet Blizzard bereits an einer Lösung?

Das Problem mit den Warteschlangen nimmt neue Dimensionen an. (Bild: Blizzard)

Willkommen in einer neuen Warteschlange

Die Antwort auf die letzte Frage lautet: Ja, Blizzard weiß von dem Problem und ist bereits dabei die Accounts entsprechend zu updaten. Allerdings ist das mit ziemlich viel Geduld verbunden. Denn wer seinen alten Spielstand in das neue Spiel integrieren will, der befindet sich mitunter auf Platz 430.000 in der Warteschlange.

Und hierbei handelt es sich diesmal um keinen DDoS-Angriff, sondern um die bittere Realität. Wer also Pech hat, der muss noch einige Tage auf seine geliebten Skins und Emotes warten.

Und noch ist nicht klar, ob der Transfer auch bei jedem Spieler reibungslos klappt. Es heißt also abwarten und hoffen.

Noch mehr unschönen Ärger für Overwatch-Fans gibt es in diesem Artikel: