spieletipp: Morrowind-ähnliches Horror-RPG will euch zum Staunen bringen

Es ist pixelig, es ist groß, es ist faszinierend: Dread Delusion gibt nichts auf realistisches Design, sondern will einfach nur surreal sein – ein Rollenspiel, das gute Story, Freiheit und Horror in den Fokus nimmt. (Bildquelle: Dread XP / Pixabay, Prettysleepy)

Gleich vorweg: Dread Delusion ist nichts für jemanden, der realistische Next-Gen-Grafik von einem Rollenspiel erwartet. Das gruselige First-Person-RPG verbindet pixelige Grafik, eine völlige surreale Fantasy-Welt sowie Stärken von Klassikern wie Morrowind und From Softwares King's Field. Damit erschafft es etwas, nach dem sich einige Spieler schon lange sehnen.

Wann kamt ihr das letzte Mal nicht mehr aus dem Staunen heraus?

Zugegeben, auch realistische Open-World-Rollenspiele bringen Spieler dazu, sich staunend in eine Ecke zu stellen und alles um sie herum einen Moment zu bewundern. Viele neue Blockbuster-Spiele haben jedoch für Abenteurer wie mich ihr Wunder verloren. Nicht etwa, weil ich nur noch nostalgisch an Früher denke, à la "Früher war alles besser!".

Früher war nicht alles besser. Aber einige Dinge schon. Betrachten wir die Evolution von den The-Elder-Scrolls-Spielen: Morrowind, das damals durchaus auch ein grafisches Wunder war, hatte eine surreale Fantasy-Welt, in der riesige Pilze aus dem Boden wuchsen, originelle Monster umherwandelten und Spieler eine eben völlig unbekannte Welt erkundeten (vorausgesetzt, sie kannten die Teile davor nicht).

Oblivion, was ich zu der Zeit ebenso geliebt habe, war Mittelalter-Fantasy mit einem Touch surrealer Magie. Skyrim hatte Drachen und Wikinger, und Skyrim war toll, ja, aber es hatte sich etwas verändert: Originelle, komplett abwegige Fantasy wurde zu Schablonen-Fantasy; oder anders gesagt: Es wurde zur guten, alten Standard-Fantasy-Geschichte mit bekannten Monstern und Umgebungen.

Ich habe Skyrim wegen seiner Freiheit und Offenheit geliebt, aber tatsächlich wundervolle Momente gab es wenige. Wundervoll, wie in einem Augenblick des Wunderns über eine fantastische Welt.

Dread Delusion fühlt sich deshalb wie Morrowind an, weil es alles auf eine andere Karte setzt als die heutigen Blockbuster-Rollenspiele: Eine abgedrehte, originelle Fantasy-Welt mit Elementen des kosmischen Horrors (hier ein Wink zu Lovecrafts Cthulhu-Universum). Dread Delusion will, dass ihr staunt.

Werft einen Blick in die offene Welt von Dread Delusion:

Dread Delusion: Offizieller Early-Access-Trailer

Dread Delusion: Ein handgemachtes Open-World-RPG

Dread Delusion bietet eine handgemachte offene Welt, deren Schicksal euer Held entscheiden wird. Die Grafik, wie ihr im Trailer seht, erinnert an PS1-Spiele, während der Stil der Welt sich an The Elder Scrolls 4: Morrowind orientiert: Entwickler Lovely Hellplace erklärt in einem Video, dass er sich tatsächlich von Morrowind und From-Software-Spielen inspirieren ließ (Quelle: YouTube).

Und ja, Dread Delusion ist wirklich ein Rollenspiel: Ihr startet damit, dass ihr eine Charakterklasse wählt, spielt in der First-Person-Perspektive und erkundet eine offene, seltsame – und zuweilen gruselige – Welt, in der ihr Städte, Geheimnisse und magische Phänomene antrefft.

Trefft auf unterschiedliche NPCs, Monster und andere Wesen in der surrealen Welt von Dread Delusion. (Bildquelle: Dread XP)

In den Städten werdet ihr jedes Haus erkunden können, zudem gibt es hier etliche NPCs, die Quests anbieten. Kauft in Läden ein, trinkt ein Bier in einer Kneipe oder schlaft in einem Gasthaus, damit ihr wieder mehr Ausdauer zur Verfügung habt.

Es gibt zwar eine inGame-Map, doch ihr könnt weder schnellreisen noch werden euch die Quests automatisch auf der Karte angezeigt: Stattdessen kartographiert euer Charakter die Welt, um seine Karte zu vervollständigen – und bei Aufträgen müsst ihr den Wegbeschreibungen der NPCs folgen, ähnlich wie in Morrowind.

Die Story wird durch eure Entscheidungen geformt: Euer Ziel ist es, wie so oft, die Welt zu retten. Dabei werdet ihr mit Göttern sprechen, dunkle Kulte entdecken und horrende Kreaturen antreffen, die ihr nicht immer nur mit eurem Schwert besiegen müsst: Schleichen oder Charme helfen in bestimmten Situationen ebenso. Gleichfalls könnt ihr Schlösser knacken sowie Zaubertränke brauen, Magie anwenden und euren Charakter von Level zu Level nach euren Wünschen ausbilden.

Es gibt viel zu tun in Dread Delusion. Das Spiel befindet sich im Early Access auf Steam, mit momentan 10 bis 18 Stunden Gameplay. Die Hauptstory ist noch nicht vollständig – wenn ihr Dread Delusion komplett spielen wollt, solltet ihr euch noch ein paar Monate gedulden und den vollen Release abwarten. Falls ihr mehr über Dread Delusion wissen wollt, schaut euch die Entwickler-Tagebücher von Dread XP an (Quelle: YouTube).

Dread Delusion ist am 15. Juni 2022 auf Steam im Early Access erschienen.