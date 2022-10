Kein Bock auf FIFA 23? Anime-Fußball-Hit jetzt auf der Nintendo Switch im Angebot

Anime-Fußball-Hit ist jetzt 80 Prozent günstiger im Nintendo eShop. (Bildquelle: Bandai Namco)

Im Nintendo eShop ist aktuell ein Fußball-Spiel stark im Preis reduziert – allerdings handelt es sich dabei nicht um FIFA 23. Stattdessen könnt ihr in dem Switch-Spiel mit einer echten Anime-Legende auf Torejagd gehen.

Wenn ihr Lust auf ein Fußball-Spiel auf der Switch habt, aber weder FIFA 23 noch Mario Strikers etwas abgewinnen könnt, findet ihr in Nintendos eShop jetzt eine Alternative – und zwar im Angebot. Das Anime-Game Captain Tsubasa: Rise of New Champions ist momentan um satte 80 Prozent reduziert.

Anime-Alternative zu FIFA 23 im Nintendo-Switch-Shop

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions von Publisher Bandai Namco könnt ihr mit der Anime-Legende auf Torejagd gehen. Das Arcade-Fußball-Spiel bietet euch eine Einzelspieler-Kampagne und einen Online- sowie Couch-Koop-Multiplayer-Modus. Wenn ihr Lust auf ein Wiedersehen mit Tsubasa und anderen bekannten Charakteren der Anime-Serie habt, könnt ihr euch das Spiel aktuell zu einem Spitzenpreis in Nintendos eShop schnappen – für 11,99 Euro statt 59,99 Euro.

Obwohl das Spiel auch auf anderen Plattformen wie der PS4 erschienen ist, könnte es besonders für Fußball-Fans mit einer Switch interessant sein, schließlich bringt Platzhirsch EA seine FIFA-Reihe seit Jahren nur als extrem minimierte Legacy-Edition auf der Plattform heraus. Auch FIFA 23 ist auf der Switch wieder nur als unmotivierter Aufguss erhältlich.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions landet in den Switch-Charts

Dank des ordentlichen Rabatts kann sich Captain Tsubasa: Rise of New Champions aktuell sogar auf Platz 10 der Nintendo-Switch-Charts schieben – auch wenn es damit immer noch zwei Plätze hinter der Legacy Edition von FIFA 23 landet. (Quelle: Nintendo)

Anime und Fußball sind übrigens auch außerhalb von Switch-Spielen eine beliebte Kombination – erst dieses Wochenende ist die Premierenfolge von Bluelock erschienen, die den populären Fußball-Manga als Anime-Serie inszeniert. Wenn ihr euch die Serie anschauen wollt, könnt ihr sie über bei Crunchyroll streamen.

Schaut euch hier den Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions an: