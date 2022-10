Pokémon vs. Digimon: Fan wünscht sich Crossover und startet hitzige Diskussion

Wer würde dieses Duell wohl gewinnen? (Bild: Pokémon Company & Bandai Namco & GettyImages/Photoraidz)

Auf Reddit hat sich ein User ein Crossover zwischen Pokémon und Digimon gewünscht. Das Ergebnis: Eine wilde Diskussion, welche Marke besser ist. Dabei werden Anime, Spiele und die jeweiligen Monster miteinander verglichen. Wir präsentieren euch eines der beliebtesten Streitthemen in der Anime-Welt.

Ein Streit, den niemand gewinnen kann

Was in der Gaming-Welt CoD vs. Battlefield ist, dass ist in der Anime-Bubble der Kampf zwischen Pokémon und Digimon.

Und obwohl die Diskussion fast so alt wie das Internet selbst ist, werden die Fans nicht müde ihre Argumente bei jeder Gelegenheit vorzutragen.

Und so eine Gelegenheit ist auch der folgende Reddit-Thread. Hier hat sich vor kurzem ein User ein gemeinsames Spiel der beiden Marken gewünscht. Im Stil von Marvel vs. Capcom oder Street Fighter X Tekken.

Anstatt aber gemeinsam über diesen Wunsch zu fantasieren, geht in den Kommentaren direkt die Post ab!

„Digimon würde Pokémon zerstören! Manche Digimon haben immerhin Maschinengewehre. “

„Gar nicht wahr! Die legendären Pokémon sind viel stärker als die Mega-Digitationen!“

Dieser Dialog spiegelt das ungefähre Diskussionsniveau wieder, auf dem wir uns in diesem Reddit-Thread bewegen.

Pokémon hat die besseren Spiele, stimmt das?

Allerdings gibt es auch einen gemeinsamen Konsens: Die Mehrheit ist sich nämlich einig, dass der Digimon-Anime besser als der Pokémon-Anime ist.

Dafür sind die Pokémon-Spiele besser als die Digimon-Games. Wobei es auch hier Stimmen gibt, die den Vorteil bei den digitalen Monstern sehen. Immerhin gibt es ja Digimon World und das wird von vielen Fans heiß und innig geliebt – auch bei uns in der Community gibt es viele Fans von dem PS1-Spiel.

Ganz verrückt wird es allerdings als ein User Monster Rancher in die Diskussion einbringt. Das wäre ja seiner Meinung nach der wahre Sieger.

Tatsächlich war der dazugehörige Anime auch in Deutschland eine Zeitlang ziemlich beliebt, allerdings konnten sich die dazugehörigen Spiele nie in Europa durchsetzen, weshalb die Marke heute kaum noch Bedeutung hat.