NFTs in GTA 6 kommen für die Spieler nur auf eine Art infrage. (Bild: Rockstar Games)

Die Spekulationen zu den Inhalten in GTA 6 gehen in die nächste Runde. Auf Reddit fragen sich die Fans, ob eventuell auch Kryptowährungen und NFTs eine Rolle in Rockstars nächstem Kracher spielen werden – aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt.

So könnte GTA 6 Krypto und NFTs auf die Schippe nehmen

Die GTA-Reihe ist bekannt dafür, aktuelle Trends gekonnt durch den Kakao zu ziehen. Auch von GTA 6 erwarten die Fans diese Art von Satire und Humor, die sich jedoch um neue Themenbereiche drehen soll.

So diskutieren die Fans im entsprechenden Subreddit aktuell darüber, ob sich GTA 6 auch mit Kryptowährungen und NFTs parodistisch auseinandersetzen wird – und wenn ja, wie das genau im Spiel aussehen könnte:

Im Kommentarbereich gibt es einige interessante Vorschläge. So schlägt Thread-Ersteller Leeruby242 etwa vor, dass man in der Rolle der Spielercharaktere ahnungslose Investoren mit einem wertlosen NFT über den Tisch ziehen könnte.

bot_to_tachanka hingegen pitcht Rockstar quasi eine komplette Nebenquest:

„Es könnte eine Nebenquest geben, in der ein Kryptobro dich anheuert, den Freund seiner Frau zu töten. Er bezahlt dich in Krypto, aber die Währung geht unweigerlich den Bach runter. Dann gehst du hin und verlangst von ihm echtes Geld, aber er fängt nur an, Unsinn darüber zu reden, wie nutzlos und veraltet Geld doch ist.“

Wir haben echte GTA-Experten gefragt, was sich im nächsten Teil ändern muss. Euch!

GTA 6: Fans sagen, wie das Spiel sein muss Abonniere uns

auf YouTube

GTA-Fans denken, dass NFTs und Krypto eine Rolle spielen

Ein Blick in die Kommentarsektion macht klar: Die meisten Spieler gehen davon aus, dass Rockstar Games NFTs und Kryptowährungen auf jeden Fall in GTA 6 auf die Schippe nehmen wird.

Interessanterweise denkt jedoch niemand, dass Rockstar tatsächlich NFTs als direkte Spielmechanik einbauen könnte – das Vertrauen in das Studio scheint schlichtweg zu groß zu sein.

Stattdessen tauscht man sich unter anderem darüber aus, wie die entsprechenden Pendants in GTA 6 benannt werden würden: Non-Fuckible-Tokens sowie Bitchcoin stehen aktuell bei den Fans hoch im Kurs.

Auch wir wären erstaunt darüber, wenn Rockstar diesen Trend in GTA 6 nicht thematisiert. Doch bis zum Marktstart von GTA 6 dürfte noch ordentlich Zeit ins Land gehen. Wenn ihr keine News, kein Gerücht und kein Leak verpassen wollt, werft ihr am besten einen Blick in unseren stets aktuell gehaltenen Übersichtsartikel: