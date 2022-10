Amazon Prime Day: 11 Gaming-Angebote, die sich richtig lohnen

Am Amazon Prime Day solltet ihr euch diese 11 Gaming-Deals nicht entgehen lassen. (Bildquelle: spieletipps)

Der Amazon Prime Day ist zurück – heute und morgen lässt der Online-Gigant wieder einmal die Preise purzeln. Wir zeigen euch hier die 11 besten Gaming-Deals des Schnäppchen-Events, bei denen ihr ordentlich sparen könnt.

Amazon Prime Day: Die besten Gaming-Deals im Überblick

Amazon bietet auch am zweiten Prime Day 2022 eine riesige Auswahl an starken Angeboten – von Videospielen über Monitore bis hin zu Headsets und Gaming-Laptops findet ihr am Prime Day zahlreiche Produkte zu richtig günstigen Preisen. Hier zeigen wir euch 11 Angebote, die ihr euch nicht entgehen lassen dürft – dabei müsst ihr natürlich beachten, dass die Deals nur für Prime-Abonnenten und am 11. und 12. Oktober gültig sind.

Prime Day 2022: Das müsst ihr beachten

Damit ihr am Prime Day keine interessanten Deals verpasst, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft besitzen . Das Abo kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch natürlich ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden.

. Das Abo kostet 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr euch natürlich ebenfalls für eine 30-tägige Probeversion anmelden. Oftmals die besten Angebote gibt es bei den Amazon-Warehouse-Deals. Dort könnt ihr euch zuvor geöffnete Produkte zu deutlich reduzierten Preisen schnappen.

Der zweite Prime Day 2022 wird euch eine große Auswahl an Top-Deals rund um Konsolen, Spiele, Hardware und Zubehör bieten. Hier halten wir euch über die Gaming-Highlights immer auf dem neuesten Stand.