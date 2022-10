10 Switch-Spiele, die quasi jeder von euch zu Hause hat

Welche der Spiele habt ihr bei euch zu Hause? (Bild: spieletipps)

Für die Nintendo Switch gibt es inwischen unzählige Spiele zu kaufen – sowohl offline als auch online über den Nintendo eShop. Doch welche der Spiele der Handheld-Konsole sind eigentlich die absoluten Bestseller? Wir verraten es euch in unserer aktuellen Top 10.

Beliebt auf der Switch: Die 10 größten Nintendo-Bestseller

Vor etwas mehr als 5 Jahren hatte wahrscheinlich noch keiner damit gerechnet, dass die Nintendo Switch ein derart großer Erfolg werden würde. Schließlich blieb die kompakte Konsole meilenweit hinter der Leistung der PS4 und Xbox One zurück.

Doch einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen hatte das nicht. Mittlerweile konnte sich die Nintendo Switch über 100 Millionen Mal weltweit verkaufen – und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Doch wie sieht es bei den Spielen aus? Welche Games sind bei den Nintendo-Fans besonders beliebt? Welche stehen bei den meisten in den Regalen? Nintendo liefert für die Beantwortung dieser Fragen die perfekte Webseite, auf der die Alltime-Topseller der Switch aufgelistet werden.

Wir haben einen Blick darauf geworfen und für euch die aktuelle Top 10 aufgelistet. Und wir sind uns sicher: Wenn auch ihr eine Nintendo Switch besitzt, habt ihr bestimmt einige davon auch in eurer Spielebibiothek:

Wann kommt die Switch Pro?

Bereits seit Jahren gibt es Gerüchte um eine deutlich verbesserte Version der Nintendo Switch, die unter anderem 4K-Auflösung und DLSS bieten soll. Nintendo erteilte diesen Gerüchten jedoch bereits im Herbst des letzten Jahres eine klare Absage. Abseits des OLED-Modells hätte das Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt keinerlei Pläne für ein weiteres Switch-Modell.

Auch wir wagen zu bezweifeln, dass Nintendo noch einmal eine neue Variante der beliebten Handheld-Konsole auf den Markt werfen wird. Stattdessen ist es unserer Meinung nach wahrscheinlicher, dass in ein paar Jahren der offizielle Nachfolger an den Start gehen wird. Und wenn dem so ist, wird Nintendo hoffentlich ein paar wichtige Verbesserungen vornehmen: