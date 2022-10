Bugs in FIFA 23: Fans zeigen die verrücktesten Pannen des Spiels

Spieler finden jede Menge verrückte Bugs in FIFA 23. (Bildquelle: EA / izusek, Getty Images)

In FIFA 23 müssen sich Spieler nicht nur mit Dribbelkünstlern und Blutgrätschen, sondern auch mit verrückten Bugs und Glitches auseinandersetzen, die selbst den besten Angriff in die Knie zwingen können. Die Community präsentiert auf Reddit einige der witzigsten Spielpannen.

In FIFA 23 können Spieler nicht nur kreative Spielzüge und spektakuläre Tore, sondern auch zahlreiche groteske Glitches bewundern: Fans zeigen online, welche Bugs sich in das Spiel gedribbelt haben und die sie entweder zum Lachen oder zur Weißglut bringen.

FIFA 23: Die größten Bugs & Glitches

Die Parade an Bugs in FIFA 23 würde selbst so manche Torwartlegende ins Staunen versetzen – und passenderweise sind die Torhüter in wesentlichen Situationen im Spiel von den Glitches merklich beeinflusst. Mehrere User haben bereits Videos von gehaltenen Strafstößen hochgeladen, die wohl auch den größten Elfmeterkillern in Wirklichkeit nicht gelingen würden – eine solche radikale Verrenkung, wie sie Leipzigs Keeper Gulacsi in diesem Clup schafft, ist jedenfalls in der Bundesliga bislang noch nicht passiert.

Neben Torhütern haben auch Abwehrrecken in FIFA 23 mit Bugs zu kämpfen – in dem folgenden Clip hat das Spiel einem Innenverteidiger ganz eindeutig plötzlich die Sprungkraft eines mutierten Laubfrosches verliehen. Da wäre es selbst für Jan Koller oder Peter Crouch schwierig, ein Kopfballduell zu gewinnen.

Natürlich werden auch Schiedsrichter in FIFA 23 nicht von den Bugs verschont – und zwar in Form von besonders schlechtem Timing. Dieses Problem war in FIFA 22 schon bekannt, aber auch dieses Jahr pfeifen die Referees teilweise in den absolut ungünstigsten Situationen ab, wie der folgende Clip schmerzhaft beweist. Aus dem Torjubel wird so schnell der Pausenpfiff.

Neues FIFA: EA hat noch Arbeit vor sich

Während es also noch einige Bugs in FIFA 23 gibt, die EA möglichst bald entfernen sollte, haben manche PC-Spieler derzeit zusätzlich noch immer mit Startproblemen aufgrund der Anti-Cheat-Software zu kämpfen.

Allerdings hat EAs Fußball-Simulation absolut auch schöne Momente zu bieten – in unserem Übersichtsartikel haben wir euch einige der atemberaubendsten Tore zusammengestellt.

