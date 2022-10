Überraschung auf der Switch: Horror-Shooter ist plötzlich ein Bestseller

Nintendo Switch: Horror-Shooter erobert die Bestseller-Charts. (Bildquelle: Deep Silver)

Kein Mario, Link oder Pikachu: In der Bestseller-Liste vom sonst so familienfreundlichen Nintendo eShop sorgt derzeit ein düsterer Horror-Shooter für Aufsehen. Der apokalytische Schocker hat sich überraschend in die Top 5 der Switch-Verkaufscharts geschoben.

Die Nintendo Switch ist eigentlich eher für familienfreundliche Spiele bekannt. Aktuell sorgt jedoch ein düsterer Horror-Shooter in den Verkaufscharts für Bewegung: Metro 2033 Redux hat sich auf Platz 4 der Charts geschlichen.

Metro 2033 Redux stürmt die Switch-Charts

In Metro 2033 Redux findet ihr euch 20 Jahre nach einem nuklearen Super-GAU in dem verworrenen Geflecht der Moskauer U-Bahn wieder. Als einer von wenigen Überlebenden müsst ihr euch gegen mutierte Monster und feindlich gesinnte Menschen wehren, um eine lebenswichtige Mission erfolgreich abschließen zu können – das Schicksal der Menschheit hängt davon ab.

Schaut euch hier den Trailer zu Metro 2033 Redux an:

Metro Redux | Zwei Endzeit-Shooter für die Nintendo Switch

Der Horror-Shooter wurde im Februar 2020 für die Nintendo Switch releast und klettert nun erneut in den Verkaufscharts nach oben. Momentan findet ihr das düstere Survival-Spiel für 24,99 Euro auf Rang 4 im Nintendo eShop.

Nintendo Switch: Horror-Shooter wird zum Bestseller

In den Verkaufscharts der Nintendo Switch bietet sich derzeit ein überraschendes Bild: Dauerbrenner-Spiele wie Mario Kart 8 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind in den Top 10 nirgendwo zu sehen. Auch das Pokémon-Franchise glänzt nur durch Abwesenheit. Stattdessen schnappen sich die Neu-Erscheinungen Disney Dreamlight Valley, Splatoon 3 und Return to Monkey Island die Plätze 1 bis 3.

Hinter Metro 2033 Redux schaffen es außerdem unter anderem noch FIFA 23: Legacy Edition, Overcooked: Special Edition, Cult of the Lamb sowie Captain Tsubasa: Rise of New Champions in die Top 10.

