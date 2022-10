GTA 6: Fans wünschen sich ein Feature eines direkten Rivalen

NPCs müssen in GTA 6 deutlich lebendiger werden. (Bild: Rockstar Games)

Die GTA-Fans können den Start von GTA 6 kaum noch erwarten – doch der lässt noch auf sich warten. In der Zwischenzeit machen sich die Spieler Gedanken, was im Nachfolger besser werden muss. Dabei steht vor allem ein Feature hoch im Kurs, das bereits bei einem direkten Konkurrenten zum Einsatz kommt.

Wie in Watch Dogs 2: GTA-Fans wollen dynamischere NPCs

Auf den Straßen von Los Santos tummeln sich zwar etliche Menschen, wirklich lebendig wirkt die gewaltige Stadt in GTA 5 aber trotzdem nicht. Denn wer genauer hinschaut, wird feststellen, dass die NPCs nur billige Statisten sind, mit denen die Spielwelt gefüllt wird. Sie verfolgen keine eigene Agenda, gehen keinem echten Tagesablauf nach – sie gehen den lieben langen Tag lang nur von A nach B und beleidigen den Spielercharakter, wenn er ihnen zu dicht auf die Pelle rückt.

Da ist noch Luft nach oben. Das denkt sich zumindest Reddit-Nutzer deratybe und hat einen entsprechenden Diskussions-Thread gestartet:

Seine Forderung: GTA 6 sollte sich in diesem Bereich an Watch Dogs 2 orientieren. Denn in Ubisofts Open-World-Spiel agieren die NPCs deutlich dynamischer. Er erinnert sich an Szenen, in denen die Polizei einen NPC anhielt und anschließend festnahm, eine Gang sich plötzlich eine Schießerei mit ihren Rivalen lieferte oder eine Frau an der Supermarktkasse ausflippte und mit dem Manager sprechen wollte – und das alles ohne Zutun des Spielers.

Seiner Meinung nach lassen diese Kleinigkeiten die Spielwelt von Watch Dogs 2 deutlich lebendiger wirken als die von GTA 5 – und genau davon sollte sich GTA 6 eine Scheibe abschneiden.

Apropos, wir haben euch auch gefragt, wie GTA 6 aussehen sollte – und das waren eure Antworten:

GTA 6: Fans sagen, wie das Spiel sein muss Abonniere uns

auf YouTube

GTA 5 -Grand Theft Auto V - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.10.2022 15:56 Uhr

Lebendigere NPCs in GTA 6? Fans sind optimistisch

Unter dem Thread gibt es bereits einige Kommentare, die die Forderung von deratybe unterstützen und sich darüber auslassen, wie plump die NPCs in GTA 5 im direkten Vergleich mit Ubisofts Alternative wirken:

„Watch Dogs 2 fühlte sich so viel lebendiger an als GTA 5, weil es diese Art von Ereignissen gab, die mit NPCs unabhängig von den Handlungen des Spielers stattfanden, während man in GTA V nur die gleichen nervigen Sprachansagen hört: „Wir sehen uns beim Strickclub" […], ohne Abwechslung und NPCs, die sinnlos im Kreis herumlaufen.“ – Jadturentale

„Watch Dogs 2 hat das ziemlich gut gemacht. Manchmal kann man beim Spazierengehen eine Frau entdecken, die mit einem Baseballschläger auf ein Auto einprügelt, und wenn ein Polizist das sieht, wird er sie verhaften.“ – GunnerII

Viele Fans sind jedoch optimistisch, dass Rockstar diesen Punkt in GTA 6 stark verbessern wird – und das zurecht. Schließlich finden solche Ereignisse mit NPCs in Red Dead Redemption 2 öfters statt. Dass dieses System auch für GTA 6 eingesetzt wird, ist durchaus wahrscheinlich.

Wenn ihr stets alle aktuellen Gerüchte, Leaks und Informationen zu GTA 6 auf dem Schirm haben wollt, empfehlen wir euch regelmäßig einen Blick in unseren Übersichtsartikel zu werfen: