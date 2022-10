Prime-Day-Angebot: Audible 3 Monate gratis testen und z.B. House of the Dragon hören

Holt euch bei Audible coole Hörbücher zu House of the Dragon, The Witcher und weiteren Fanchises (Bildquelle: HBO; Audible).

Testet den Amazon-Hörbuchdienst Audible im Rahmen des Prime Day 3 Monate lang kostenlos. Jederzeit kündbar.

Amazon Prime Day: Testet Audible 90 Tage lang gratis

Ihr findet oft einfach keine Zeit ein Buch in die Hand zu nehmen, Hörbücher sind aber ganz euer Ding? Dann schaut euch die aktuelle Aktion zum Hörbuch-Abonnement von Amazon an.

Wer Audible testen möchte, kann das im Rahmen des zweiten Prime Day 2022 90 Tage lang gratis tun statt der üblichen 9,95 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar, ihr geht also absolut kein Risiko ein. Das Angebot gilt allerdings nur für Audible-Neukunden und nur noch bis morgen gültig:

Audible bietet tolle Hörbücher aus unterschiedlichen Genres und hat ebenfalls angesagte Podcasts im Repertoire. Ihr findet zum Beispiel die Bücher zur neuen HBO-Blockbuster-Serie House of the Dragon, der großartigen The Witcher-Universum von Andrzej Sapkowski, das Hörbuch zum beliebten Assassin's Creed-Franchise oder auch den Klassiker Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien.

So sichert ihr euch die 90 Tage bei Audible

Meldet euch zunächst bei Audible mit eurem Amazon-Konto an oder erstellt ein neues Konto. Nach erfolgreicher Anmeldung könnt ihr den Dienst dann 90 Tage lang völlig kostenlos nutzen. Ab dem 4. Monat beträgt die Mitgliedschaft dann 9,95 Euro im Monat. Allerdings könnt ihr Audible jederzeit kündigen, auch bereits direkt nach der Anmeldung. Wenn ihr das tut, behaltet ihr trotzdem euren Audible-Account und könnt die bis dahin gekauften Hörbücher weiter nutzen.

Pro Monat könnt ihr je ein Hörbuch gratis hören und habt dabei unbegrenzten Zugriff auf alle Audible Original Podcasts.

Hörbuch-Interessierte sollten sich das Knaller-Angebot für Audible nicht entgehen lassen. Schaut doch gleich auf Amazon vorbei und sucht euch schon einmal euer nächstes Lieblings-Buch aus.