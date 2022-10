Wer ist der Oberbösewicht in GTA 6? Fans teilen ihre Vermutungen

GTA 6: Wen macht Rockstar zum Bösewicht? (Bildquelle: Rockstar)

Mit welchem Gegenspieler werdet ihr es wohl in Grand Theft Auto 6 aufnehmen müssen? Die GTA-Community rätselt schon jetzt über den Oberbösewicht in Rockstars kommendem Gangster-Blockbuster und stellt dabei einige spannende Boss-Theorien auf.

Rockstar wird sich bei GTA 6 in Sachen Bösewicht sicherlich etwas Besonderes einfallen lassen – aber in welche Richtung wird das Studio gehen? Die Reddit-Community diskutiert heiß darüber und hat bereits einige starke Ideen, an denen sich Rockstar orientieren könnte.

GTA 6: Wer wird der Bösewicht?

Reddit-Nutzer Humble_Excuse6823 hat eine Diskussion im GTA-6-Subreddit gestartet, bei der Fans ihre Vorstellungen vom kommenden Oberbösewicht vergleichen können – der User startet seinen eigenen Post mit dem Wunsch, in dem Spiel einen Drogen-Baron wie Pablo Escobar zu Fall bringen zu können.

In den Kommentaren geben ihm manche GTA-Fans recht – andere würden es jedoch lieber mit einem korrupten Politiker aufnehmen. Auch ein Tech-Mogul würde für einige User gut in das Schema eines Bösewichts für Grand Theft Auto 6 passen. Wiederum andere Spieler wünschen sich Straßengangs oder (korrupte) Polizisten.

„Ich denke, der Antagonist wird ein Elon-, Bezos-, Epstein-Typ. Ich weiß nicht warum, es ist nur ein Gefühl und er wird auch im Rennen um ein politisches Amt sein.“ (Reddit-User 4vante)

„Ubisoft hat das ganze Drogenbaron-Ding schon total ausgelutscht. Ich würde lieber einen korrupten Cop sehen. (...)“ (Reddit-User DannyM2)

„Es ist ziemlich schwierig vorherzusagen. RDR 2 hat meine Erwartungen, die schon sehr hoch waren, nochmal übertroffen. Wir werden mehr wissen, wenn es einen Trailer gibt. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es einen FBI-Agenten gibt, der uns das ganze Spiel über verfolgt. Wenn es eine Art Bonnie & Clyde wird, denke ich, dass sie auf der Flucht vor der Polizei sind, die damit die Hauptgegner stellen.“ (Reddit-User overmyheadepicthrow)

Grand Theft Auto 6: Community-Theorien ohne Ende

Obwohl noch kein Release-Datum bekannt ist und Rockstar bislang noch nicht einmal einen Trailer gezeigt hat, ist die GTA-6-Community jetzt schon überaus aktiv und die Wunschliste von Features für das Spiel wächst immer weiter an. Erst kürzlich haben Fans argumentiert, dass das neue Grand Theft Auto sich in einer Hinsicht zum Beispiel gerne eine Scheibe von Watch Dogs 2 abschneiden könnte.

In unserem Übersichtsartikel findet ihr übrigens immer alle aktuellen Infos und Gerüchte zu GTA 6.

Wir zeigen euch im Video, was sich die Community von GTA 6 verspricht: