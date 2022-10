Nächstes Update für Disney Dreamlight Valley könnte Fans großen Wunsch erfüllen

Disney Dreamlight Valley deutet an, wie das Gameplay mit dem neuen Update erweitert werden könnte. (Bildquelle: Disney / Pixabay)

Disney Dreamlight Valley deutet an, wie genau das kommende Update das Gameplay im Spiel verändern wird. Könnte es sein, dass Haustier-Mechaniken hinzukommen?

Disney Dreamlight Valley: Neue Interaktionen mit Follower-Tieren

Disney Dreamlight Valley ist in aller Munde: Bereits im Early Access bietet die Animal-Crossing-Alternative etliche Quests an sowie wundersame Orte, tausende von Kleidungsstücken, Accessoires, Möbel und natürlich die Möglichkeit zum entspannten Farmen. Ganz nebenbei könnt ihr euch auch mit niedlichen Tierchen wie Eichhörnchen oder Waschbären anfreunden, indem ihr sie füttert.

Durch mehrmaliges Füttern könnt ihr sie außerdem zähmen und als Follower freischalten: Das Tier läuft euch dann überallhin nach und bleibt bei euch. Wirklich interagieren könnt ihr mit ihm allerdings noch nicht – was sich sehr bald ändern soll.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Disney Dreamlight Valley hat das Entwicklerteam eine recht eindeutige Umfrage erstellt – und deutet so an, auf was ihr euch im nächsten Update freuen könnt:

Durch die Blume gesagt, bedeutet das sehr sicher, dass im nächsten Update Interaktionen mit den Tieren hinzukommen. Jetzt aber die große Frage: Was genau werdet ihr mit ihnen tun können?

Streicheln und bald auch eigene Haustiere?

Eine Geste zum Streicheln der Tiere wäre immerhin schon ein Anfang. Allerdings haben andere Farming-Sims wie die Rune-Factory-Serie oder Stardew Valley noch mehr Interaktionen eingebaut: Das Halten von Haustieren und Nutztieren.

Disney Dreamlight Valley würde ohne Frage auf keine Gegenwehr stoßen, wenn es das Spiel derart erweitert – immerhin mögen die meisten Menschen Haustiere, und Nutztiere könnten das Farming-Gameplay sinnvoll ausbauen. Während Letzteres wahrscheinlich nicht direkt mit dem nächsten Update ins Spiel huscht, stehen die Chancen für Haustier-Mechaniken ziemlich gut.

Geplant ist das nächste Update in Disney Dreamlight Valley bereits im Oktober 2022, also in den nächsten Wochen. Mit ihm kommen Inhalte von Der König der Löwen ins Spiel, zudem ist bestätigt, dass Scar als Charakter das Valley betritt. Wenn ihr dann Tiere streicheln dürft, wäre es dann auch möglich, Scar zu streicheln? Fragen über Fragen.

Disney Dreamlight Valley ist am 6. September 2022 im Early Access für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erschienen.