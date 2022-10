Die RTX 3080 gibt es bei Mindfactory gerade für 699 Euro. (Bild: Coffee Stain Publishing / Gigabyte / Pixabay – TBIT)

Kurz vor dem Start der neuen Grafikkarten-Generation von Nvidia gehen die Preise der aktuellen Modelle langsam in den Keller. Auch die RTX 3080 wird erstmalig unterm UVP gehandelt. Aber für wen lohnt sich der Kauf?

RTX 3080 für 699 Euro: Nvidia-Karte bei Mindfactory im Angebot

Für PC-Spieler brechen aktuell wieder goldene Zeiten an. Dank des bevorstehenden Startschusses der neuen RTX-4000-Karten gehen die Preise der noch aktuellen Modelle immer weiter in den Keller. Zuletzt gab es eine RTX 3090 Ti für gerade einmal 1.099 Euro, jetzt wird ein Custom-Modell der RTX 3080 gerade knallhart reduziert.

Mindfactory verkauft die Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo im MindStar für gerade einmal 699 Euro und bietet die leistungsstarke Grafikkarte damit erstmals unter dem ehemaligen UVP von 719 Euro (heutzutage 759 Euro).

Gut zu wissen: Normalerweise verlangt Mindfactory für den Versand noch einmal 8,99 Euro. Diese entfallen jedoch beim Kauf der Grafikkarte. Wie lange das Angebot noch gültig ist, lässt sich nur schwer abschätzen – aktuell sind jedoch nur noch 38 Grafikkarten auf Lager. Wer sich die RTX 3080 also sichern will, sollte sich beeilen.

Nvidia RTX 3080 bei Mindfactory anschauen

Technische Daten der Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo im Überblick:

Modellname: Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo Chiptakt: 1.440 MHz, Boost: 1.710 MHz Fertigung: 8 nm Grafikspeicher: 10 GB GDDR6X VRAM @ 19 GHz Stromverbrauch: 320 Watt TDP Stromversorgung: 2x 8-pin PCIe Größe: Dual-Slot

Der Preis der Gigabyte GeForce RTX 3080 Turbo im zeitlichen Verlauf. So günstig wie jetzt war die Karte noch nie. (Bild: Idealo)

Weitere aktuelle Gaming-Schnäppchen findet ihr hier:

Für wen lohnt sich die Nvidia RTX 3080?

Mit einem Verkaufspreis von 699 Euro kommt die RTX 3080 langsam in einen Preisbereich, in dem ein Kauf wirklich Sinn ergibt. Die Grafikkarte eignet sich super zum Spielen in maximalen Grafikeinstellungen bei WQHD-Auflösung mit hoher Bildrate oder aber in 4K bei etwa 60 FPS.

Zudem unterstützt die RTX 3080 natürlich auch Grafiktechnologien wie Raytracing und DLSS, die im Verbund für eine bessere Optik sorgen, ohne zu stark die Performance in Spielen in den Keller gehen zu lassen.

Wie funktioniert Raytracing und was bietet es euch für Vorteile? Wir verraten es euch im Video:

Raytracing | Was ist denn eigentlich so toll daran? Abonniere uns

auf YouTube

Nvidia RTX 3080 bei Mindfactory anschauen

Was potenzielle Interessenten jedoch beachten sollten: Bei dem Custom-Modell, das bei Mindfactory aktuell reduziert angeboten wird, handelt es sich um eine sogenannte Blower-Variante. Es ist also lediglich ein Lüfter auf der Karte verbaut, der den Chip und die anderen Komponenten kühl hält. Um das zu gewährleisten, dreht der Lüfter ordentlich auf, was mit einer entsprechenden Geräuschkulisse verbunden ist. Mit anderen Worten: Die Grafikkarte arbeitet unter Last alles andere als flüsterleise.

Wen das stört, sollte zu einem höherpreisigen Modell greifen oder alternativ zu einem Wasserkühlungs-Aufrüst-Kit greifen – das kostet jedoch stolze 270 Euro (bei Alphacool ansehen).

Hier findet jeder Grafikkarten-Slot seine passende GPU:

Eine ebenfalls aktuell sehr valide Option: einfach warten. Wir rechnen damit, dass nach dem Start der RTX-4000-Grafikkarten die Preise der alten Modelle noch weiter in den Keller gehen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die RTX 3080 für 699 Euro jedoch trotzdem ein solider Deal.