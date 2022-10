Das passiert, wenn ihr auf Steam nach GTA 5 sucht

Einige der Steam-Alternativen von GTA 5 sind pures Comedy-Gold. (Bild: Rockstar Games / Valve / Pixabay – TheUjulala)

Was spuckt Steam eigentlich für Spiele aus, wenn ihr nach GTA 5 sucht? Natürlich GTA 5, keine Frage. Aber habt ihr schon mal weiter nach unten gescrollt? Einige der dort angezeigten Alternativen sind der absolute Wahnsinn!

Was spuckt Steam bei einer Suche nach GTA 5 aus?

Wer auf Steam nach GTA 5 sucht, der kriegt zu allererst (Überraschung!) GTA 5 als Top-Suchergebnis vorgeschlagen – sowohl in der normalen als auch in der Premium-Version. Kurz darunter finden sich dann ein Starter-Paket für GTA Online, die berüchtigten Shark Cards, mit denen man sich für Echtgeld Ingame-Währung erkaufen kann, sowie Bundles bestehend aus der Premium-Edition von GTA 5 und den eben genannten Shark Cards. So weit ganz normal, oder?

Wirklich witzig wird es jedoch, wenn ihr an diesem Punkte eure Suche nicht beendet, sondern stattdessen einfach weiter scrollt. Denn was euch Steam jetzt als Ergebnisse anbietet, hat schon beinahe Comedy-Charakter. Keine Ahnung, was das noch mit GTA 5 zu tun hat, Steam – aber vielen Dank für diese Führung durch dein Kuriositäten-Kabinett:

Echte GTA-Alternativen

Wer von euch hingegen auf der Suche nach echten GTA-Alternativen ist, für den haben wir da etwas vorbereitet:

