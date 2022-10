NfS-Fans jubeln, weil sie das coolste Feature von Unbound ausschalten können

Sieht cool aus, muss aber nicht sein. (Bild: EA)

Nach dem ersten Trailer zu Need for Speed Unbound wurde vor allem der neue Grafikstil des Rennspiels diskutiert. Der neueste Ableger der Streetracing-Reihe vermischt nämlich seinen gewohnten realistischen Look mit Graffiti-Effekten. Gute Nachricht: Wer damit nichts anzufangen weiß, kann die Effekte jederzeit ausschalten.

Eure Wahl: Mit oder ohne Graffiti-Qualm

Comic-ähnlicher Qualm beim Driften und gezeichnete Blitze beim Boosten – Need for Speed Unbound verpasst seinen realistischen Karosserien Street-Art-Elemente. EA und Criterion möchten Fans offensichtlich das frühere Underground-Gefühl auf frische Art und Weise zurückgeben.

Obwohl der Stil nach dem ersten Trailer gut anzukommen scheint, gibt es auch Spieler, die die Graffiti-Effekte als störend empfinden. Für genau diejenigen hat das Entwicklerteam eine einfache Lösung:

„Ja, man kann die Effekte ausschalten. Tatsächlich kann man sich dafür entscheiden, sie gar nicht erst anzubringen. Genau wie jedes andere Autoteil.“

Was hingegen nicht möglich ist: Den Comic-Look der Figuren auszuschalten, da dies nicht bloß einfache Effekte am Auto sind.

Need for Speed Unbound – Offizieller Enthüllungstrailer

Gute Entscheidung: Fans sind begeistert

Auf die Nachricht, dass die coole Neuerung optional ist, kommt viel positive Rückmeldung. Fans freuen sich, dass sie die Wahl haben, ob sie mit oder ohne kosmetische Effekte spielen möchten.

„Gute Nachricht, danke, dass ihr uns die Wahl lasst.“

„JA DANKE EUCH!!!“

„Beantwortet bevor ich überhaupt gefragt habe. Legende.“

Need for Speed Unbound kommt mit 4K-Auflösung und 60 FPS daher. Es soll am 2. Dezember 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.