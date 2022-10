Modern Warfare 2 ist cringe: CoD-Community zerreißt den neuen Song

MWII 'Squad Up' | Call of Duty: Modern Warfare II

Das nächste Call of Duty steht fast vor der Tür, da dachte sich die Marketingabteilung von Activision: Jetzt noch einmal die Fans so richtig abholen – aber was tun? Man könnte ja einen schicken Trailer veröffentlichen, der auf die spannungsgeladene Kampagne und schnellen Gefechte Lust macht. Oder: Man veröffentlicht ein peinliches Rap-Video mit irgendwelchen Künstlern, die rein gar nichts mit der Shooter-Reihe am Hut haben. Warum, Activision?

Blamage für MW2: Song erntet viele Dislikes

Wenn ihr euch heute noch nicht fremdgeschämt habt, dann haben wir was für euch, vielmehr Activision hat was für euch. Denn mit „Squad Up“ erschien ein Musikvideo zu Modern Warfare 2, das die Cringe-Skala sprengt.

Es sind einige bekannte und weniger bekannte Gesichter zu sehen. Rapper wie Nicki Minaj, Lando Norris oder Lil Baby droppen eine Line und sollen wohl Stimmung für Modern Warfare 2 machen.

Tja, der Versuch geht ordentlich nach hinten los. Das Video hat zum Zeitpunkt dieser News ca. 70.000 Dislikes und gerade einmal etwa 40.000 Likes.

CoD-Fans hassen das Musikvideo

Unter dem YouTube-Video schreibt der Nutzer A Retarded Man: „Das ist der größte 'How do you do, fellow kids?'-Moment, den CoD jemals hatte.“ Gemeint ist eine Szene aus 30 Rock, in der Schauspieler Steve Buscemi einen erwachsenen Undercover-Detektiven spielt, der vergeblich versucht, sich als hipper Teenager auszugeben. Einen besseren Vergleich kann man nicht ziehen.

wesleysnipesss sagt sogar: „Das war brutal, konnte es nicht zu Ende schauen.“ Ähnliche Meinungen überfluten die Kommentarsektion.

Ein anderer Nutzer namens IKozzmik meint: „Sie müssen doch bloß die alten 'There's a soldier in all of us'-Trailer zurückbringen.“ Gemeint ist zum Beispiel dieser hier:

Musik erreicht Mainstream, verschreckt aber Hardcore-Fans

Das ist nicht das erste Mal, dass ein Gaming-Unternehmen viel Geld in die Hand nimmt, um sein neuestes Spiel mit einem Song zu promoten. Es muss aber auch thematisch passen und auf die Zielgruppe zugeschnitten sein.

Wie es richtig geht, zeigt zum Beispiel PlayStation mit Gran Turismo 7:

Die CoD-Reihe hat ihren Platz vielleicht im Mainstream, Shooter-Fans holt man aber nicht mit einer Handvoll Rapper und einem pseudo-hippen Musikvideo ab.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint voraussichtlich am 28. Oktober 2022 für PC und Konsole.